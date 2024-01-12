Apple, dünyanın en değerli şirketi ünvanını kısa süreliğine de olsa kaptırdı

12 Ocak 2024 10:15 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 10:15

Dünyanın en değerli şirketlerinden Apple, iPhone, Mac ve diğer teknoloji ürünleriyle geniş bir kullanıcı kitlesine sahip.

Her yeni ürünü sonrası satışlarındaki ivmeyi daha da artıran firma, bu gidişatı sayesinde uzun zamandır dünyanın en değerli şirketi ünvanını taşıyordu. Ancak 2024 Apple için çok da iyi başlamadı.

MİCROSOFT, APPLE'I KISA SÜRELİĞİNE DE OLSA GEÇTİ

ABD'li bir başka teknoloji şirketi Microsoft, son üç çeyrekte gelirlerinde düşüş bildiren Apple'ı geride bırakmayı başardı.

Sermayesi 2.903 trilyon dolara ulaşan Microsoft, bu rakamla birlikte Apple’ı tahtından etti. Ancak Microsoft için bu çok uzun bir süre değil; zira Apple, kaptırdığı tahtını kısa süre içerisinde geri aldı.

Perşembe günü borsa kapanışında Microsoft'un sermayesi 2.859 trilyona gerilerken, Apple 2.886 trilyonluk sonuçla liderlik unvanını yeniden kazandı.

Microsoft'un piyasa değeri bakımından Apple'ı geride bıraktığı son dönem, COVID-19 nedeniyle tedarik zincirindeki aksaklıkların iPhone üreticisinin hisse fiyatını vurduğu 2021 yılıydı.

Öte yandan Reuters’a göre Wall Street analistlerinin, tercih bakımından Microsoft’a yöneldiği belirtildi. Aracı kurumların neredeyse yüzde 90’ı, Microsoft hisselerinin satın alınmasını tavsiye ediyor.