Apple, elektrikli araçtan sonra yıllardır beklenen bir projeyi daha rafa kaldırdı

23 Mart 2024 14:54 - Güncelleme : 23 Mart 2024 14:55

Apple Watch ile ilgili kimsenin bilmediği detay ilk defa ortaya çıktı

Apple Watch ile ilgili kimsenin bilmediği detay ilk defa ortaya çıktı

Apple, elektrikli araç projesinden sonra uzun zamandır merakla beklenen bir işi daha rafa kaldırdı. Bloomberg'in teknoloji editörü Mark Gurman, şirketin microLED ekran geliştirmekten vazgeçtiği iddia edildi. Apple, milyarlarca dolar yatırım yaptığı microLED'i ilk olarak akıllı saati Watch Ultra'ya eklemeyi planlamıştı.

İddialara göre microLED, Apple'ın tasarlayamayacağı kadar pahalı ve karmaşık süreçler gerektiren bir teknolojiydi. Bu nedenle şirketin ekran mühendisliği ekiplerini yeniden yapılandırarak ABD ve Asya'daki çalışanlarını işten çıkarma kararı aldığı bildirildi.

Yerinden edilen çalışanların bir kısmının şirkette başka görevlere getirileceği, diğerlerine ise kıdem tazminatı ödeneceği bilgisi paylaşıldı.

İLK SÖYLENTİLER ŞUBAT AYINDA YAYILMIŞTI

Apple'ın microLED'li Apple Watch planlarını iptal ettiğine dair söylentiler ilk olarak şubat ayında tedarikçi OSRAM'ın microLED ile ilgili bir "temel taşı projesinin" iptal edildiğini söylemesiyle ortaya çıktı. Kısa bir süre sonra Apple'ın gelişmiş ekran pazarındaki bir başka şirket olan Kulicke & Soffa ile ilişkisini sonlandırdığına dair söylentiler yayılmaya başladı.

Hem analist Ming-Chi Kuo hem de Display Supply Chain Consultants, bu söylentilerin ardından Apple'ın microLED Apple Watch üzerindeki çalışmaları iptal ettiğini doğruladı ancak Gurman, Apple'ın hâlâ cihaz üzerinde çalıştığını iddia etti.

Artık silinmiş olan bir X gönderisinde Gurman, ams OSRAM'ın projede "tek tedarikçi" olduğunu ve Apple'ın birlikte çalıştığı birkaç tedarikçinin daha olduğunu söyledi. "İptal edildiğinden şüpheliyim" diye yazdı.

MİCROLED EKRAN NE İŞE YARAR?

MicroLED teknolojisi, bireysel pikseller için mikroskobik LED'ler kullanır. Enerji açısından geleneksel LED'e göre daha verimli olmakla birlikte, gelişmiş kontrast sunuyor ve daha hızlı yanıt süresine sahip. Ayrıca renkleri daha parlak ve daha iyi gösteren microLED, OLED'de olduğu gibi yanma riski de taşımaz.

Apple'ın ekonomik açıdan uygun olmadığı için projeden vazgeçtiği söyleniyor.

Gurman, Apple'ın şimdilik Apple Watch için OLED ekran teknolojisine sadık kalacağını ancak şirketin "ilerideki diğer projeler için microLED'i değerlendirdiğini" iddia ediyor.