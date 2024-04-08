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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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08 Nisan 2024 13:42 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 13:43

Apple iMac'i rakip seçti! Samsung yeni bilgisayarını tanıttı

Samsung, yeni All-In-One Pro adlı masaüstü bilgisayarını Güney Kore'de piyasaya sürdü. Bilgisayar ultra ince metal çerçevesi, 27 inç 4K ekranı ve Intel Core Ultra işlemcisi gibi özelliklerle dikkat çekti.

Editör: Ömer Faruk Doğan / Kaynak: SamMobile
Apple iMac&#039;i rakip seçti! Samsung yeni bilgisayarını tanıttı

Samsung yavaş yavaş PC serisini genişletiyor. Geçen yıl ilk masaüstü bilgisayarını piyasaya süren şirket, yeni hepsi bir arada bilgisayarını Güney Kore'de piyasaya sürdü. All-In-One Pro olarak adlandırılan iMac benzeri masaüstü bilgisayar ön siparişe açıldı.

All-In-One Pro, 6,5 mm inceliğinde bir metal çerçeveye sahip. Samsung, ultra ince form faktörünün kullanıcılara masalarında daha fazla boş alan sağladığını söylüyor. All-In-One Pro ile birlikte verilen kablosuz klavye ve fare de metal malzemelerden oluşuyor. Geçen yılın All-In-One Pro modelinden yüzde 13 daha geniş olan 27 inç 4K ekrana sahip. Ayrıca Dolby Atmos ses ile uyumlu 3D hoparlörlerle donatıldı.

Apple iMac'i rakip seçti! Samsung yeni bilgisayarını tanıttı - 1. Resim

INTEL CORE ULTRA İŞLEMCİYE SAHİP

Geçen yılki All-In-One PC'de kullanılan 13. Nesil Intel Core i5 çipinden daha yüksek CPU ve GPU performansı sunan Intel Core Ultra işlemciye (şu anda tam model numarası bilinmiyor) sahip olan All-In-One Pro, en az 16 GB RAM ve 256 GB SSD depolama alanıyla birlikte gelir. RAM ve SSD'nin yükseltilip yükseltilemeyeceği belli değil. Tam boyutlu klavyede özel bir Microsoft Copilot AI tuşu bulunurken fare de minimalist bir tasarıma sahip.

Apple iMac'i rakip seçti! Samsung yeni bilgisayarını tanıttı - 2. Resim

Bir HDMI bağlantı noktası, birkaç USB A Tipi bağlantı noktası, bir Ethernet bağlantı noktası ve 3,5 mm kulaklık bağlantı noktası bulunmakta. Kablosuz bağlantı özellikleri arasında Bluetooth 5.3 ve Wi-Fi 6E bulunuyor. Ayrıca video görüşmeleri ve konferanslar için yerleşik bir web kamerası da var.

SAMSUNG ALL-IN-ONE-PRO, GALAXY EKOSİSTEMİYLE DE UYUMLU

Windows 11 Home ve Buds Auto Switch, Çoklu Kontrol, Hızlı Paylaşım ve İkinci Ekran gibi çeşitli Galaxy ekosistem uygulamaları ve özellikleriyle birlikte gelen bilgisayarda dosyaları Galaxy telefonunuzdan veya tabletinizden All-In-One Pro'ya sürükle bırak yöntemiyle aktarabilirsiniz.

Windows Phone Link uygulaması sayesinde Galaxy telefonunuzun bildirimlerini PC'de görebilir, hatta bildirimlere yanıt verebilirsiniz. Telefonun ekranını PC'ye de yansıtabilirsiniz. Daha da iyi görüntü kalitesi için Galaxy telefonunuzun kamerasını All-In-One Pro'nuzun web kamerası olarak da kullanabilirsiniz.

All-In-One Pro'nun fiyatı Güney Kore'de 1.469 dolar olarak belirlendi. Güney Kore dışında piyasaya sürülüp sürülmeyeceği belli değil. 22 Nisan'dan itibaren Güney Kore'de satışa sunulacak.

Kaynak: SamMobile
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