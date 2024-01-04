Apple, iOS 17.3 beta 2 güncellemesini jet hızıyla geri çekti

04 Ocak 2024 10:41 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 10:41

Teknoloji devi Apple, Günlük uygulamasını ve birçok yeniliği beraberinde getiren iOS 17.2 güncellemesini aralık ayında yayınladı. Kısa bir süre sonra da iOS 17.3 için beta sürecini başlattı. Bu kapsamda iOS 17.3 beta 1'in yayınlanmasından günler sonra iOS 17.3 beta 2, 3 Ocak'ta piyasaya sürüldü.

Ancak MacRumors sitesinin haberine göre iOS 17.3 beta 2, iPhone'ların önyükleme döngüsüne girmesine sebep olan bir hata yüzünden, yayınlanmasıyla geri çekilmesi bir oldu. Şu anda yeni iPhone güncellemesi ne Apple'ın geliştirici merkezinden ne de kablosuz olarak OTA üzerinden yüklenemiyor.

İOS 17.3 BETA 2, İPHONE'LARI BOZDU

Kullanıcıların sosyal medyada da belirttiği üzere, iOS 17.3 beta 2 güncellemesini yükledikten sonra iPhone sürekli olarak açılıp kapanıyordu. Sorunu düzeltmek için önerilen tek seçenek ise, önyükleme döngüsüne giren cihazı 'recovery' yapmak yani eski sürümüne geri döndürmek olarak belirtiliyor.

iOS 17.3 önyükleme döngüsü hatasının 'Back Tap' ayarıyla ilgili olabileceği öne sürülüyor. Yazılım geliştiricisi Guilherme Rambo'nun paylaştığı bir notta, 'Back Tap' ayarının cihazının çökmesine neden olduğu ve bazı kullanıcıların bu özelliği etkinleştirdikten sonra sorunu yaşadığı belirtiliyor.

APPLE HATAYI DÜZELTECEK

Apple, problemi düzelttikten sonra iOS 17.3 beta 2 güncellemesini yeniden kullanıma sunacak. O zamana kadar, iOS 17'nin beta sürümüne katılmış olan kullanıcıların yükleyebileceği en son güncelleme iOS 17.3 beta 1 olarak kalacak.