Apple, macOS 14.4.1 güncellemesini yayınladı! Kritik hatalar giderildi

26 Mart 2024 14:52 - Güncelleme : 26 Mart 2024 14:52

M3 MacBook Air ısınma sorunuyla gündemde! Fiyatı da kendisi de 'yakıyor'

M3 MacBook Air ısınma sorunuyla gündemde! Fiyatı da kendisi de 'yakıyor'

Teknoloji devi Apple; MacBook, iMac ve Mac Studio gibi dizüstü ve masaüstü bilgisayarlarında kullanılan macOS işletim sistemini güncelledi. Mart ayı başında büyük macOS 14.4 sürümünü piyasaya süren şirket, şimdiyse ara güncelleme olan macOS 14.4.1'i yayınladı.

Hatırlanacağı üzere Apple, macOS 14.4 ile Mac'lere birçok yeni özellik eklemişti fakat 14.4.1 güncellemesi yalnızca güvenlik iyileştirmelerine ve hata düzeltmelerini ele alıyor. Apple'ın sürüm notlarına göre giderilen hatalar şu şekilde:

MACOS 14.4.1 GÜNCELLEMESİ İLE DÜZELEN HATALAR

- Harici ekranlara bağlanan USB Hubların tanınmamasına neden olan bir sorun çözüldü

- Profesyonel müzik uygulamaları için tasarlanmış kopya korumalı Audio Unit eklentilerinin açılmaması veya doğrulamayı geçememesi giderildi

- Java içeren uygulamaların beklenmedik bir şekilde sonlandırılmasına yol açan bir hata düzeltildi

Bu hataların üçü de Mac kullanıcılarının macOS 14.4'ün piyasaya sürülmesinden bu yana şikayet ettiği sorunlardı.

Örneğin Oracle geçen hafta Java sorunu hakkında bir uyarı yayınlamıştı ve Java kullanan Apple Silicon çipli Mac sahiplerinin mümkünse macOS 14.4'e güncelleme yapmamaları gerektiğini bildirmişti.

İOS 17.4.1 DE YAYINLANDI

Öte yandan Apple, 22 Mart 2024 tarihinde iOS 17.4.1 ve iPadOS 17.4.1 güncellemelerini piyasaya sürdü. Her iki güncelleme de macOS 14.4.1'e benzer şekilde iPhone ve iPad'lerde belli başlı hataları düzeltirken güvenlik açıklarını da kapattı.

Ayrıca Apple aynı gün, hâlâ iOS 16 kullanan müşteriler için bir iOS 16.7.7 güvenlik güncellemesini de yayınladı.