Apple mı Samsung mu? Dünyanın en büyük akıllı telefon markası belli oldu

16 Ocak 2024 10:40 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 10:41

Teknoloji dünyasında, özellikle de mobil sektörde yıllardır devam eden çetin rekabet: Apple ile Samsung arasındaki 'liderlik' yarışı 2023 yılında da devam etti. Peki 'tahtı' hangi şirket kaptı? Bu sorunun cevabını pazar araştırma şirketi IDC, dünya genelindeki akıllı telefon üreticilerinin pazar paylarına ilişkin son raporunda verdi.

APPLE, SAMSUNG'U GEÇTİ

Samsung, on yılı aşkın süredir dünyanın en büyük akıllı telefon markası olarak biliniyor. Ancak Apple'ın geçen yıl dünyanın en büyük akıllı telefon markası olarak Samsung'u geride bırakmasıyla geçen yıl durum değişti. iPhone üreticisi 234,6 milyon akıllı telefon sattı ve pazarın yüzden 20,1'ini ele geçirdi.

IDC'nin son verilerine göre Samsung, 2023 yılında 226,6 milyon Galaxy akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştirerek mobil pazarın yüzde 19,4'üne hakim oldu. Bu, şirketin 2022'deki sevkiyat rakamlarıyla (262,2 milyon) kıyaslandığında yüzde 13,6'lık bir düşüşü temsil ediyor.

IDC'ye göre 2023 yılında akıllı telefon pazarında bir önceki yıla göre yüzde 3,2'lik bir genel düşüş kaydedildi. Apple'ın bu dönemde sevkiyatlarını yüzde 3,7 oranında artırmayı başardığı kaydedildi.

Xiaomi, yüzde 12,5 pazar payı ve 146 milyonu aşan sevkiyatıyla 2023 yılında üçüncü büyük akıllı telefon markası oldu. Sevkiyatları da bir önceki yıla göre yüzde 4,7 oranında düştü. Oppo'nun sevkiyatlarında da yüzde 10'a yakın düşüş yaşandı ve bu, Çinli üreticiyi genel sıralamada dördüncü sıraya yerleştirdi. Akıllı telefon markaları Infinix, Itel ve Tecno'nun sahibi olan Transsion, sevkiyatlarda yüzde 30,8'lik bir artış kaydetti. Şirket 2023 yılında 95 milyona yakın akıllı telefon sattı.

HUAWEI'NİN DÖNÜŞÜNE DİKKAT ÇEKİLDİ

IDC'nin Dünya Çapında Mobilite Grup Başkan Yardımcısı Ryan Reith, "Apple'ın, Samsung'un sıralamasındaki düşüşte kesinlikle payı var ancak genel Android alanı da kendi içinde çeşitleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Huawei geri döndü ve Çin'de hızla ilerleme kaydediyor." diyen Reith, "OnePlus, Honor, Google ve diğerleri gibi markalar üst seviyenin düşük fiyat aralığında oldukça rekabetçi cihazlar piyasaya sürüyor. Katlanabilir ürünler ve akıllı telefondaki yapay zeka yetenekleriyle ilgili artan tartışmalar ilgi kazanıyor. Genel olarak akıllı telefon sektörü çok ilginç bir döneme doğru gidiyor." şeklinde konuştu.