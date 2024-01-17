Apple Vision Pro için uygulama mağazası resmen açıldı

17 Ocak 2024 13:20 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 13:20

Apple, Vision Pro'yu satışa sunacağı tarihten önce, visionOS App Store'u resmi olarak kullanıma sundu. Uygulama mağazası cihaz için yayına girdikten sonra, iOS ‌App Store‌'da da uygulamaların Vision Pro ile uyumlu olup olmadığı listelenmeye başlayacak.

Geliştiricilerin Vision Pro için uygulama yayınlayabileceği ve bu uygulamaların Vision Pro ‌App Store‌'da görünmesini sağlayabileceği belirtildi. Tüketiciler henüz Vision Pro'ya sahip olmadığından AR/VR uygulamalarını deneyemiyor, ancak cihaza satış öncesinde ulaşan inceleme editörlerinin deneyebileceği bildirildi.

VİSİON PRO APP STORE'DA NELER OLACAK?

MacRumors sitesinin haberine göre, visionOS ‌App Store‌, Vision Pro'nun özelliklerinden yararlanmak üzere özel olarak tasarlanmış uygulamaların yanı sıra cihazda 2 boyutlu modda çalışabilen iOS uygulamalarını da barındıracak.

Bununla birlikte, iOS'taki mevcut uygulamalar, geliştiricinin herhangi bir eylem yapmasına gerek kalmadan Vision Pro'ya taşınabilecek. Bu sayede çoğu uygulamanın Vision Pro'da kullanılabilir olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca geliştiricilerin, uygulamalarının görünmesini engellemeyi seçebileceği de belirtiliyor.

APPLE, EDİTÖRLERE CİHAZI GÖNDERMEYE BAŞLADI

Apple'ın bugünden itibaren bazı seçkin medya mensuplarına Vision Pro'yu inceleme imkanı tanıdığı bildirildi. İlk incelemelerin ise ocak ayının sonunda yayına girmesi bekleniyor, bu nedenle inceleme editörlerinin hem cihazı hem de visionOS uygulamalarını test etmek için yeterli zamana sahip olacakları değerlendiriliyor.

Vision Pro için ön siparişler 19 Ocak'ta başlayacak. 3,499 dolar fiyat etiketine sahip olan başlık, 2 Şubat'ta satışa sunulacak.