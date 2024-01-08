Apple, Vision Pro satış tarihini açıkladı: İşte Türkiye fiyatı

08 Ocak 2024 18:00 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 18:03

Apple, geçtiğimiz haziran ayında gerçekleştirdiği WWDC23 etkinliğinde tanıttığı Vision Pro cihazının satış tarihini resmen açıkladı. Şirketin "mekansal bilgi işlem platformu" olarak nitelendirdiği cihaz, Apple'ın AirPods'tan bu yana piyasaya sürdüğü ilk yeni ürünü olacak.

APPLE VISION PRO, ŞUBAT AYINDA SATIŞA ÇIKIYOR

Apple'ın internet sitesinde paylaştığı bilgiye göre, Vision Pro ABD'de 19 Ocak'ta ön siparişe açılacak, 2 Şubat'ta ise satışa sunulacak. Sanal gerçeklik gözlüğünün Avrupa Birliği ve Türkiye gibi diğer pazarlarda ne zaman piyasaya sürüleceği ise henüz bilinmiyor.

ZEISS İMZALI LENSLERİ DE SATACAK

Apple, Vision Pro'nun satışa sunulacağı tarihi paylaşmanın yanı sıra, kullanıcıların cihazla birlikte alabileceği Zeiss reçeteli lenslerin fiyatını da açıkladı. Okuyucular ekstra 99 dolar, reçeteli lensler ise 149 dolar fiyatla satışa sunulacak. Ayrıca Vision Pro'nun temel modeli 256 GB depolama alanı sunacak ve aşağıdaki aksesuarlarla birlikte gelecek:

Solo örgü bant ve çift döngü bant

Bir ışık contası ve iki ışık contası yastığı

Apple Vision Pro kapağı

Parlatma bezi

Pil

USB-C şarj kablosu ve USB-C güç adaptörü

Apple, cihazı esas olarak FaceTime, Fotoğraflar ve Filmler gibi uygulamalarla etkileşim kurmanın yanı sıra iPhone 15 Pro ile kaydedilen mekansal videoları görüntülemenin bir yolu olarak tanıttı. Şirket, kullanıcıların Apple TV uygulaması aracılığıyla 150'den fazla 3 boyutlu içeriğe erişebileceklerini söyledi.

Bütün bu ve daha birçok işlem, gözlüğün Apple'ın yeni işletim sistemi olan ve geliştiricilerin herhangi bir ek çalışmasına gerek kalmadan çoğu iPhone ve iPad uygulamasıyla çalıştığını söylediği VisionOS yazılımı sayesinde mümkün oluyor.

APPLE VISION PRO FİYATI NE KADAR?

Apple'ın paylaştığı bilgiye göre, Vision Pro fiyatı 3499 dolar olacak. Haberin yazıldığı tarihteki dolar/TL kuruna göre, vergisiz fiyatı yaklaşık 105 bin TL'ye denk geliyor.