Apple Vision Pro temalı iPhone 15 Pro çıktı: Paranız yetse bile alamayabilirsiniz

14 Mart 2024 13:00 - Güncelleme : 14 Mart 2024 13:01

Rusya merkezli Caviar, yine ilginç tasarımlı bir ürünle gündeme geldi. Şimdiye kadar Tesla Model 3'ün metal kısımlarını eriterek Elon Musk büstünü tasarlayan ve kurşun geçirmez iPhone 13 Pro gibi modellerde imzası bulunan şirket bu sefer de iPhone 15 Pro'yu değiştirdi.

Caviar, yeni bir açıklama yaparak Apple'ın şubat ayında satışa çıkardığı Vision Pro gözlüğünden ilham alarak tasarlanan iPhone 15 Pro modellerini duyurdu. Sınırlı sayıda üretilen akıllı telefon resmen satışa çıktı.

Bu özelleştirilmiş iPhone modeli, Vision Pro'nun kıvrımlarından, dairesel vurgularından ve kendine özgü turuncu renginden yararlanarak cihazın standart tasarımına tamamen yeni bir bakış açısı getiriyor.

BU SEFER ALTIN YERİNE TİTANYUM

Genellikle iPhone tasarımlarında altın kullanmayı tercih eden Caviar son ürününde dümeni titanyuma çevirdi. iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerinin orijinalinde de bulunan 5. Sınıf Titanyum malzemeden (NASA da kullanıyor) oluşan kasayı kullanmaya devam etti.

FİYATI 300 BİN TL'NİN ÜZERİNDE

Alıcılar, 1 TB'a kadar depolama kapasitesine sahip iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max arasında seçim yapabilir. Açıklamaya göre, serideki 128 GB'lık modelin fiyatı 8 bin dolardan başlarken, en yüksekteki model ise 9 bin 560 dolara satılıyor.

Yani güncel kura göre en pahalı modele yaklaşık 308 bin TL karşılığında sahip olunabiliyor.