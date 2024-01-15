Apple, Vision Pro'nun bir özelliğini sessiz sedasız kaldırdı

15 Ocak 2024 14:59 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 15:02

Apple, Vision Pro olarak isimlendirdiği yeni karma gerçeklik başlığını satışa sunmaya hazırlanırken, son günlerde dikkatleri çeken bir karar aldı. Şirketin, cihazın kabiliyetlerini kullanıcılara tanıtmak için yayınladığı bir tanıtım videosundan, bir özelliği kaldırdığı ortaya çıktı.

Bazı kullanıcıların sosyal paylaşım sitesi Reddit'te bildirdiğine göre, Apple Vision Pro'nun tanıtım videosunda, kullanıcıların odalarındaki tavanı bir açık gökyüzü görüntüsüyle sanal olarak değiştirebilecekleri bir özellikten bahsediliyordu. Ancak "Open Sky" isimli bu özelliği Apple, hem videodan hem de internet sitesinden kaldırdığı fark edildi.

'OPEN SKY'IN ADINI BİLE ANMIYOR

'Open Sky'ın neden kaldırıldığına dair henüz resmi bir açıklama gelmemiş olsa da, Apple'ın özelliği kullanıma hazır hale getirmek için geciktiği ve ileriki tarihte yayınlayacağı bir güncellemeyle Vision Pro'ya tekrar ekleyebileceği tahmin ediliyor.

Bununla birlikte Apple'ın herhangi bir özelliğin kullanıma sunulmasını erteleme kararı alsa dahi bunu web sitesinden açıkça duyurduğu vurgulandı. Ancak Vision Pro'nun Open Sky işlevinin ise adını bile anmadığına dikkat çekildi. Bu da, özelliğin akıbetinin belirsiz olduğunu düşündürten bir detay olarak yorumlandı.

ARTIK 'SİNEMA SALONU' ÖZELLİĞİNİ VURGULUYOR

Apple'ın internet sitesindeki özellik hakkında yazdığı metin şimdi kullanıcıların odasını kişisel bir sinema salonuna dönüştürme yeteneğinden bahsediyor. Ayrıca yeni bir özellik olarak karıştırılmaması gereken Sinema Ortamı deniyor. Apple Vision Pro'nun tanıtım videosu bu özelliği daha önce gösteriyordu ve videoda hala var. Sadece Apple, daha önce web sayfasındaki metinlerde Sinema Ortamı işlevinden bahsetmiyordu.

APPLE VİSİON PRO NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple'ın internet sitesinde paylaştığı bilgiye göre, Vision Pro ABD'de 19 Ocak'ta ön siparişe açılacak, 2 Şubat'ta ise satışa sunulacak. Sanal gerçeklik gözlüğünün Avrupa Birliği ve Türkiye gibi diğer pazarlarda ne zaman piyasaya sürüleceği ise henüz bilinmiyor.