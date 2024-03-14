Apple Vision Pro'nun satışa çıkacağı yeni ülkeler sızdırıldı

14 Mart 2024 13:40 - Güncelleme : 14 Mart 2024 13:50

Apple, 3,499 dolar başlangıç fiyatına sahip karma gerçeklik (MR) gözlüğü Vision Pro'yu şubat ayında ABD'de piyasaya sürdü. Satışın Amerika pazarı ile sınırlı kalmayacağına kesin gözüyle bakılsa da, hangi ülkelerde devam edeceği bilgisi gizemini koruyordu.

Ancak bu konuda yeni bir gelişme yaşandı. Apple'ın ürünleriyle ilgili paylaştığı ve doğru çıkan sızıntılarıyla tanınan MacRumors sitesi, Vision Pro'nun sanal klavyesine 12 yeni dil desteği ekleneceğini ve bunun da cihazın piyasaya sürüleceği yeni ülkeleri işaret ettiğini açıkladı.

APPLE VİSİON PRO 9 YENİ ÜLKE YOLCUSU

Apple şu anda gözlüğün dil desteğini İngilizce (ABD) ile sınırlıyor. Yalnızca Amerika'da satışa sunulduğu için bu sınırlamaya mantıklı gözüyle bakılıyor ancak Vision Pro'yu yeni ülkelere getirmek için Apple'ın ek dil desteği eklemesi gerekiyor.

MacRumors'un haberinde belirtildiğine göre sıradaki diller şu şekilde:

Kantonca (Çince)

Basitleştirilmiş Çince

İngilizce (Avustralya)

İngilizce (Kanada)

İngilizce (Japonya)

İngilizce (Singapur)

İngilizce (İngiltere)

Fransızca (Kanada)

Fransızca Fransa)

Almanca (Almanya)

Japonca

Korece

Bu dil eklemelerinin Avustralya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Japonya, Singapur, Güney Kore ve Birleşik Krallık dahil olmak üzere Apple'ın Vision Pro'yu piyasaya süreceği bir sonraki ülkelere ipucu verdiği değerlendiriliyor. Hong Kong ve Tayvan potansiyel adaylar arasında geçiyor.

Vision Pro piyasaya sürüldüğünde Apple, bu yılın sonlarında başka ülkelere de getireceğini söyledi ancak şirket zamanlama vermedi. Apple analisti Ming-Chi Kuo, Apple'ın Haziran Dünya Geliştiriciler Konferansı öncesinde Vision Pro'nun kullanılabilirliğini ek pazarlara genişleteceğini düşünüyor.