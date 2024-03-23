Apple Watch ile ilgili kimsenin bilmediği detay ilk defa ortaya çıktı

23 Mart 2024 10:22 - Güncelleme : 23 Mart 2024 10:23

Teknoloji devi Apple, ABD Adalet Bakanlığı tarafından açılan davada iPhone ve Apple Watch gibi donanım ve yazılım ürünleriyle rekabeti kötüye kullandığı ve rakiplerini kısıtlayarak kullanıcılarını kendi ekosistemine "kilitlediği" iddialarıyla cebelleşiyor.

Daha önceki yaptığı bir açıklamada bakanlığın bu iddialarını açıkça reddeden ve davanın da "gerçekler ve hukuk açısından yanlış olduğuna inandığını" söylemişti. Şimdi ise davada özellikle dikkat çekilen "Apple Watch akıllı saatinin Android ile uyumlu çalışmaması" konusuyla ilgili bir bilgli paylaştı.

APPLE, ÜÇ YIL BOYUNCA ÇALIŞMIŞ

Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı davasına verdiği yanıtın bir parçası olarak Apple, bir noktada Apple Watch'u Android ekosistemiyle uyumlu yapmayı düşündüğünü, hatta bu fikri hayata geçirmek için tam olarak üç yıl boyunca çalıştığını savundu.

ABD, APPLE WATCH'U DAVADA KOZ OLARAK KULLANIYOR

Apple'ın akıllı saati Apple Watch yalnızca iPhone ile uyumlu. İşte bu sebeple bir kullanıcı Apple Watch satın aldığında istemeden de olsa iPhone'a sahip olmak zorunda kalıyor. Aksi halde önünde iki seçenek kalıyor: Ya Apple'ın akıllı saatini satmak ya da Android uyumlu bir saat satın almak.

Davadaki iddialara yanıt olarak Apple, Apple Watch için Android desteğini düşündüğünü doğruladı. Ancak şirket üç yıllık bir çalışmanın ardından, teknik sınırlamalar nedeniyle akıllı saatine Android desteği getiremeyeceğine karar vermiş ve sonunda bu fikri çöpe atmış.