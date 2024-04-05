Apple'da operasyon başladı: Yüzlerce personel işten çıkarıldı

05 Nisan 2024 09:54 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 09:54

Geçtiğimiz günlerde iki iddialı projeden çekildiği ortaya çıkan Apple, eyalete yapılan başvurulara göre Kaliforniya'da 600'den fazla çalışanını işten çıkardı. Şirket salı günü çeşitli Santa Clara ofislerinde mayıs ayının sonundan itibaren geçerli olacak işten çıkarmalarla ilgili olarak eyalete bir dizi bildirimde bulundu.

'ELEKTRİKLİ OTOMOBİL' VE 'EKRAN GELİŞTİRME' PROJESİ SEKTEYE UĞRADI

Bloomberg, işten çıkarılanların bir kısmının Apple'ın yeni bir ekran geliştirme ofisinin çalışanları olduğunu, diğerlerinin ise şirketin iptal edilen elektrikli otomobil projesi üzerinde çalışanlar olduğunu yazdı. Haberde, Apple'ın diğer eyalet ve ülkelerde bu projeler üzerinde çalışan personele sahip olması nedeniyle işten çıkarmaların muhtemelen personel kesintilerinin tam kapsamının eksik sayıldığı da belirtildi.

Apple, yıllık raporuna göre 30 Eylül itibarıyla 161 bin kişiyi tam zamanlı istihdam ediyor.

Apple, şubat ayı sonlarında elektrikli otomobili üzerinde çalışan 2.000 çalışana projenin sona ereceğini söylemişti. Personelin bir kısmı, birçok teknoloji şirketinin büyüyen bir odak alanı olan şirketin yapay zeka bölümüne taşınmıştı.

Maliyet aşımları ve lansman gecikmeleri, sektörün teknoloji, kârlılık ve tüketici ilgisiyle ilgili daha geniş mücadelesinin bir parçası olan Apple'ın elektrikli otomobil projesine zarar verdi.

Şirket ayrıca Apple Watch için yeni nesil ekranları kendi bünyesinde yapma girişiminden de vazgeçmeye karar verdi. Bu proje de benzer şekilde maliyet aşımları ve lansman gecikmeleri nedeniyle sekteye uğradığı bildiriliyor.