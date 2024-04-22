Apple'dan beklenmedik karar! Üretim durduruldu

22 Nisan 2024 09:13 - Güncelleme : 22 Nisan 2024 09:35

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Teknoloji devi Apple'ın eylül ayında iPhone 15 ile birlikte piyasaya sürdüğü FineWoven / Mikro Dokuma kılıflarını, "dayanıksız oldukları için" üretmekten vazgeçtiği ortaya çıktı.

Apple tarafından tasarlanan Mikro Dokuma kılıf, "iPhone'a ekstra koruma ve stil katıyor" ifadeleriyle öne çıkarılıyor. Türkiye'de 2 bin 329 TL'ye satılan bu ürün, yüzde 68 oranında son kullanım sonrası geri dönüştürülmüş içerikten üretiliyor ve deriyle karşılaştırıldığında karbon emisyonlarını önemli ölçüde azaltıyor.

ÇIKTIĞINDAN BU YANA OLUMSUZ YORUMLAR ALIYORDU

Fakat çevrecilik konusunda başarılı olmasına rağmen dayanıklılıkta kullanıcıları memnun edememişti. Uzun süreli kullanımdan sonra zarar gördüğü ve iddia edildiği gibi dayanıklı olmadığı yönünde kullanıcılardan gelen geri bildirimler oldukça fazlaydı.

Hatta popüler e-ticaret sitesi Amazon, Mikro Dokuma kılıfların sayfasına "sıklıkla iade edilen ürün" ibaresini ekleyerek kullanıcılarına bıyık altından uyarıda da bulunmuştu. Kılıfın genel olarak alışılageldik Apple kalitesinden çok uzakta olduğu iddia ediliyor.

APPLE ÜRETİMİ DURDURDU

X'teki (eski adıyla Twitter) "Kosutami" rumuzuyla tanınan bir kullanıcı, Apple'ın zayıf dayanıklılığı nedeniyle FineWoven aksesuarlarının üretimini durdurduğunu açıkladı. Şirket gelecekte birinci sınıf aksesuarları için deri olmayan başka bir malzemeye geçebilir.

Kosutami geçmişte FineWoven aksesuarları hakkında doğru bilgiler paylaşmıştı. Apple'ın piyasaya çıkmadan bir ay önce "dokuma kumaş malzemeden" yapılmış yeni Apple Watch kordonlarını ve uyumlu iPhone kılıflarını tanıtacağını bilmişti. Ayrıca FineWoven aksesuarlarının resmi olarak duyurulduğu etkinlikten kısa bir süre önce ilk görsellerini de yayınlamıştı.

STOKLARIN TÜKENMESİ ZAMAN ALABİLİR

Apple, FineWoven aksesuarlarının üretimini gerçekten durdurduysa, şirketin mevcut stoklarının tükenmeye başlaması biraz zaman alabilir. Zira neredeyse hiç kimse bu kılıfları satın almak istemiyor.

Sosyal medyada paylaşılan, Mikro Dokuma kılıfların uzun süreli kullanımdan sonra ne hale geldiğine dair bazı örnekler: