Apple'dan iPhone 12 kullanıcılarına sürpriz özellik! Kimse beklemiyordu

01 Nisan 2024 09:16 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 09:30

Apple geçtiğimiz ay desteklenen modeller için yayınladığı iOS 17.4 güncellemesi ile birlikte iPhone kullanıcılarına App Store dışındaki kaynaklardan uygulama yükleme ve alternatif ödeme yöntemlerine destek gibi büyük değişiklikler başta olmak üzere birbirinden farklı özellik getirdi.

Kullanıcıların hayatını kolaylaştırmayı amaçlayan bu özellikler arasında iPhone 12 için birçok kişinin fark etmediği bir detayı teknoloji sitesi MacRumors ortaya çıkardı. Yaklaşık 4 yıl önce piyasaya sürülen akıllı telefonun güncelleme sonrası şarj hızında iki kat artış yaşandığı tespit edildi.

İPHONE 12, ŞARJ HIZINI 15W'YE ÇIKARDI

Edinilen bilgilere göre iOS 17.4 güncellemesini yükledikten sonra iPhone 12, 15W hızında şarj olabiliyor. Şu ana kadar 7,5W ile sınırlı olan bu şarj hızı Apple'ın Qi2 Kablosuz Şarj Standardına destek vermesiyle birlikte iki katına çıktı.

Qi2, Kablosuz Güç Konsorsiyumu (WPC) tarafından tasarlanan ve MagSafe'yi temel alan yeni nesil kablosuz şarj teknolojisi ve ilk olarak iPhone 12'de tanıtıldı. Teorik olarak 15W şarj hızını destekliyor.

MagSafe‌ sertifikası olmayan üçüncü taraf kablosuz şarj cihazları maksimum 7,5 W hızlarla sınırlandırılmış olsa da Qi2, 15W'nin tamamına ulaşabilir.

İPHONE 13 VE 14'Ü DE ARTIRMIŞTI

Geçtiğimiz yıl Apple, iOS 17.2 güncellemesi aracılığıyla iPhone 13 ve iPhone 14'te Qi2 kablosuz şarj cihazlarıyla 15W hızları etkinleştirdi.

iPhone 15 serisi, piyasaya sürüldüğünde zaten Qi2'yi destekliyordu ve ‌iPhone‌ 12, Qi2 aksesuarlarını kullanırken daha hızlı şarj etme özelliği olmayan ‌MagSafe‌'ye sahip tek ‌iPhone‌ modeli olarak kalmıştı.