Apple'dan kritik adım! Tasarımı değiştirme kararı aldı

16 Ocak 2024 12:42 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 12:43

Apple, ABD merkezli tıbbi teknoloji firması Masimo ile yaşadığı patent ihlali krizine çözüm buldu. Şirket, Masimo'nun açtığı patent ihlali davası nedeniyle Apple Watch'un ABD'deki satışının durdurulması kararını, akıllı saatin tasarımını değiştirerek aştı.

APPLE WATCH TASARIMI DEĞİŞİYOR

The Guardian tarafından aktarılan bilgiye göre, pazartesi günü yapılan mahkeme başvurusunda, ABD Gümrük ve Sınır Koruması'nın, Apple'ın yeniden tasarlanan Apple Watch'unun ithalat yasağına tabi olmadığına karar verdiği aktarıldı.

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC) tarafından verilen ithalat yasağı kararı, Apple'ın mevcut Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2 cihazları için geçerli ve tıbbi izleme teknolojisi şirketi Masimo ile olan patent ihlali anlaşmazlığından kaynaklanıyor.

ITC, iki Masimo patentini ihlal ettiği iddialarına dayanarak, Apple'ın kandaki oksijen seviyelerini okuma teknolojisine sahip Apple Watch'ların ithalatını ve satışını yasakladı. Apple, 2020'de piyasaya sürdüğü Apple Watch Series 6 modelinden beri akıllı saatlerinde nabız oksimetresi özelliğini sunuyor.

Apple, ITC'nin kararı nedeniyle en yeni Series 9 ve Ultra 2 saatlerinin ABD'deki satışlarını kısa süreliğine durdurmuştu. Ancak bu saatler ABD'de Amazon, Best Buy, Costco ve Walmart gibi diğer perakende mağazalarda satılmaya devam ediyordu.

MASİOMO, ÇALIŞANLARINI 'ÇALMAKLA' SUÇLAMIŞTI

Masimo, Apple'ı çalışanlarını işe almakla ve Apple Watch'larda kullanılmak üzere nabız oksimetresi teknolojisini çalmakla suçluyor. Apple ise Masimo'nun bu yasal mücadelesini, kendi rakip akıllı saatine yol açma girişimi olarak nitelendirerek karşı çıktı.

Apple'ın yeniden tasarlanan Apple Watch'larda Masimo'ya ait patent teknolojilerinin yer almadığı belirtiliyor. Ayrıca kandaki oksijen seviyesini ölçme özelliğinin Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2'den kaldırıldığı da iddia ediliyor.