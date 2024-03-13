Apple'dan son iOS sürümünü beğenmeyenlere kötü haber

13 Mart 2024 14:19 - Güncelleme : 13 Mart 2024 14:19

Teknoloji devi Apple, Avrupa Birliği'nde (AB) alternatif uygulama pazarlarını kullanıma sunan, iPhone'a yepyeni emojiler getiren ve çeşitli hata düzeltmeleri ile güvenlik iyileştirmelerini ele alan iOS 17.4 güncellemesini geçtiğimiz günlerde yayınlamıştı.

İOS 17.3.1 ARTIK YÜKLENEMEYECEK

Geleneksel bir şekilde, her yeni iOS güncellemesini yayınladıktan sonra eski sürümlere desteği kesen şirket geleneğini devam ettirdi. MacRumors'un haberine göre iPhone kullanıcılarının iOS 17.3.1 sürümüne geçmelerini engellemek için iOS 17.3.1'in imzaları an itibarıyla kapatılmış durumda.

Apple rutin olarak iOS'un eski sürümlerini imzalamayı durduruyor. Dolayısıyla iOS 17.3.1 güncellemesinin artık mevcut olmaması alışılmadık bir durum değil.

Apple, müşterilerini işletim sistemlerini güncel tutmaya teşvik etmek ve "iPhone" işletim sisteminin daha eski, daha az güvenli sürümlerine geçmeyi önlemek için kullanıcıların iOS'un eski sürümlerini yüklemelerini engellemesiyle biliniyor.

Bugünden itibaren, telefonunu iOS 17.4'e güncellemiş olanlar eski sürüme geri dönemeyecek. Diğer taraftan da iOS 17.3.1'de kalmaya devam eden iPhone müşterileri, yeni güncellemeyi yüklemedikleri müddetçe akıllı telefonlarını sorunsuz bir şekilde kullanmaya devam edebilecekler.