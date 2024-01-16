Apple'dan tarihi değişiklik! iPhone'a yeni bir soluk getirecek

16 Ocak 2024 15:06 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 15:06

Apple'ın, Avrupa Birliği (AB) tarafından yürürlüğe konulan Dijital Hizmetler Yasası'na (DMA) uyum sağlamak için yapacağı yenilik sızdırıldı. İddialar doğruysa, şirketin 2008 yılında piyasaya sürdüğü dijital uygulama mağazası App Store'u tarihinde ilk kez "ikiye böleceği" bilgisi paylaşıldı.

Dijital Hizmetler Yasası (DMA), Avrupa'da "eşik bekçisi" (gatekeeper) olarak tanımlanan teknoloji şirketlerine katı kurallar getiriyor. Bu kurallardan bir tanesi de, iOS gibi platform sahibi olan şirketlerin, kullanıcılarına nereden uygulama yükleyebileceklerini seçme özgürlüğü tanıma zorunluluğu oldu.

APPLE, APP STORE'U İKİYE AYIRIYOR

Apple daha önce "gatekeeper" kapsamına sokulmamak için itiraz başvurusunda bulunsa da, lehine bir sonuç alamamıştı. Mart ayına kadar yasaya uyum sağlamak üzere gerekli düzenlemeleri yapması gereken şirketin, uygulama indirme platformunu "AB App Store" ve "global App Store" olarak ikiye ayıracağı öne sürüldü.

Avrupa Birliği ülkelerindeki kullanıcılara açılacak özel App Store'un, "sideloading" olarak da bilinen, üçüncü taraf mağazalardan mobil uygulama yükleme işlemine izin vereceği aktarıldı. Ancak dünyanın kalanındaki kullanıcılara hizmet edecek global App Store'da ise böyle bir özelliğin olmayacağı belirtildi.

IPHONE'U DA DEĞİŞTİRMEK ZORUNDA KALMIŞTI

Apple, AB'nin "tek tip şarj cihazı" uygulaması kapsamında, birlik ülkelerinde satılacak teknolojik cihazların USB-C şarj portuna sahip olmasını zorunlu tutan kararına uyum sağlamak için, iPhone 15 serisiyle "Lightning" özelliğini terk ederek USB-C'yi akıllı telefonlarında benimsemeye başladı.

Şirket USB-C'ye geçiş konusunda ise ikili bir tutum benimsemedi. Yani iPhone 15'i AB'de ayrı, dünyanın geri kalanında ayrı şarj portu ile piyasaya sürmedi. App Store konusunda böyle bir karar alması, şirketin AB'ye rağmen platformunda "sideloading"e izin vermeye pek de gönüllü olmadığının göstergesi olarak değerlendiriliyor.