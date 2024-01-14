Apple'dan tuhaf karar: iPhone'u olmayana Vision Pro yok

14 Ocak 2024 12:11 - Güncelleme : 14 Ocak 2024 12:13

Teknoloji devi Apple, merakla beklenen ürünü Apple Vision Pro'nun ABD'de başlayacak olan ön sipariş sürecini ve detaylarını belirlemeye başladı. Ön sipariş süreci 19 Ocak'ta başlayacak, 2 Şubat'ta da ilk teslimatların yapılması bekleniyor.

APPLE VİSİON PRO ALMAK İÇİN YÜZ TARAMASI GEREKEBİLİR

MacRumors'un bildirdiğine göre Apple, Vision Pro'nun alıcılarından yüz taraması yapmasını isteyecek. Sipariş verirken, Face ID özellikli bir iPhone veya iPad ile yapılan yüz taraması, kullanıcının doğru Light Seal ve baş bantları boyutlarını belirlemelerine yardımcı olacak.

Apple, konuyla ilgili paylaştığı açıklamada şöyle diyor:

"Yakınınızda Face ID'li bir iPhone veya iPad bulundurun. Apple Vision Pro'yu sipariş ettiğinizde Face ID'li bir iPhone veya iPad ile yüzünüzü taramanız gerekecektir. Bu, size tam uyum sağlamak üzere birlikte çalışan doğru boyuttaki Light Seal ve kafa bantlarını belirlememize yardımcı olur."

Apple, yüz taraması için en güncel Apple Store uygulamasına ihtiyaç olduğunu belirtirken, bu uygulamanın 11 Ocak'ta güncellendiğini vurguladı. Ancak, bu taramanın gelecekteki tüm alıcılar için zorunlu olmayabileceği tahmin ediliyor.

VİSİON PRO KUTU İÇERİĞİNDE NELER VAR?

Ürün, solo örgü bant ve çift döngü bandı ile birlikte gelirken, paket içeriğinde Light Seal, Light Seal Cushions, parlatma bezi, pil, USB-C kablosu ve adaptör bulunuyor. Bu, Vision Pro'nun kişisel bir deneyim sunmayı amaçladığını gösteriyor.

Görme düzeltmesi gereken kullanıcılar için ise, Apple, Zeiss ile iş birliği yaparak geliştirdiği özel lensler de sunacak. Bu lenslerin alınabilmesi için geçerli bir reçete gerekiyor.

APPLE MAĞAZALARINDA DEMO GÖSTERİMLERİ YAPILACAK

Apple ayrıca, Vision Pro'nun mağazalarda yapılacak demo gösterimlerine ilişkin politikayı da açıkladı. İlk hafta sonu için kayıt gerektiren demo gösterimleri, 2 Şubat Cuma günü ABD'de yapılmaya başlanacak.

Başlangıçta yalnızca 256GB depolama seçeneği ile ABD'de piyasaya sürülecek olan Apple Vision Pro'nun, ilerleyen dönemlerde farklı depolama seçenekleriyle de sunulması bekleniyor. Ürünün fiyatı ise 3,499 dolar olarak açıklandı.