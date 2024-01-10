Apple'dan uygulama geliştiricilerine Vision Pro talimatı

10 Ocak 2024 10:31 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 10:31

Apple, Vision Pro cihazının şubat ayından itibaren mağazalarda yer alacağını açıkladı. Bu duyurunun ardından şirket, geliştiricilere visionOS uygulamalarını App Store'a göndermelerine izin veren bir Xcode güncellemesi de yayınladı.

APPLE'DAN BİR GARİP İSTEK

9to5Mac'in haberine göre, bu duyuruyla birlikte dikkat çeken bir detay ortaya çıktı: Apple, geliştiricilere visionOS uygulamalarını tanımlarken "AR" (artırılmış gerçeklik), "VR" (sanal gerçeklik), "MR" (karma gerçeklik) ve "XR" (genişletilmiş gerçeklik) gibi terimlerden kaçınmalarını söyledi.

Apple'ın geliştiricilere yönelik bu uyarısı, yeni uygulamaların adlandırılması ve açıklamalarıyla ilgili detayları içeren bir rehberle birlikte geldi.

Bu kılavuz, "visionOS" markasının küçük harf "v" ile kullanılmasını ve "Apple Vision Pro" ifadesinin kısaltılmadan / bölünmeden tamamının kullanılmasını istedi. Ve geliştiricilerden yeni yazılımlarını "uzamsal bilişim uygulamaları" olarak adlandırmalarını istedi. Şirket ayrıca Vision Pro'ya 'headset' yani 'başlık' da denmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Bu adımın Apple'ın AR ve VR teknolojilerine farklı bir isim vererek, visionOS'u ve Apple Vision Pro'yu sadece bir artırılmış gerçeklik veya sanal gerçeklik platformu olarak değil, aynı zamanda uzamsal hesaplama odaklı bir çözüm olarak konumlandırma çabasını yansıttığı belirtiliyor.

Vision Pro, Apple'ın pazarlama materyallerinde "uzamsal bilgi işlem platformu" ifadeleriyle belirtiliyor. Ancak cihazın tanıtıldığı WWDC 2023 konferasında Apple Üst Yöneticisi (CEO) Tim Cook, ürünü "tamamen yeni bir AR platformu" olarak tanıtmıştı.

APPLE VISION PRO FİYATI NE KADAR?

Apple'ın paylaştığı bilgiye göre, Vision Pro fiyatı 3499 dolar olacak. Haberin yazıldığı tarihteki dolar/TL kuruna göre, vergisiz fiyatı yaklaşık 105 bin TL'ye denk geliyor.