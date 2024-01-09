Apple'dan yılın ilk güncellemesi: iOS 17.3 ve iPadOS 17.3 için beta 3 çıktı

09 Ocak 2024 21:31 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 21:38

Apple, iPhone, iPad ve Apple Watch gibi ürünleri için yılın ilk yazılım güncellemesini piyasaya sürdü. Bugün itibarıyla iOS 17.3, iPadOS 17.3 ve watchOS 10.3 sürümleri için üçüncü beta güncellemeleri geliştiricilerin kullanımına sunuldu.

İOS 17.3 VE İPADOS 17.3 BETA 3 YAYINLANDI

iOS 17.3 özellikleri arasında, belki de en önemlisi Çalınan Cihaz Koruması diyebiliriz. Birisinin iPhone'unuzu çaldığında özel bilgilerinize erişimini sınırlayan bu özellik etkinleştirildiğinde, iCloud Anahtar Zinciri'ndeki parolalara erişmek, kayıp modunu kapatmak, kayıtlı ödeme bilgileriyle Safari üzerinden alışveriş yapmak ve daha fazlası gibi işlemleri gerçekleştirmek için Face ID veya Touch ID kimlik doğrulaması zorunlu oluyor.

Güncelleme aynı zamanda Apple Müzik abonelerinin ortak şarkı listeleri oluşturmak üzere çalma listelerini başkalarıyla paylaşmasına olanak tanıyan bir özelliğe de ev sahipliği yapıyor. Ortak çalma listelerinin kullanımı oldukça kolay, bir bağlantı aracılığıyla paylaşılabilir ve emoji tepkilerini de destekler.

Geçen hafta Apple, iOS 17.3 ve iPadOS 17.3'ün ikinci beta sürümlerini, güncellemelerin cihazların sürekli önyükleme döngüsüne girmesine neden olmasının ardından geri çekmişti. Apple ikinci beta sürümlerini yeniden yayınlamadı ancak sorunun üçüncü betalarda çözüldüğü tahmin ediliyor.

APPLE WATCH'U DA UNUTMADI

Apple, iOS 17.3 ve iPadOS 17.3 ile birlikte watchOS 10.3 beta 3 güncellemesini de yayınladı. WatchOS 10.3 güncellemesini yüklemek için geliştiricilerin Apple Watch uygulamasını açması, Ayarlar'da "Genel" altındaki Yazılım Güncellemesi bölümüne gitmesi ve watchOS 10 Geliştirici Beta'yı açması gerekir.

Beta güncellemeleri etkinleştirildikten sonra, watchOS 10.3 aynı Yazılım Güncellemesi bölümü altında indirilebilir. Yazılımı yüklemek için Apple Watch'un yüzde 50 pil ömrüne sahip olması ve bir Apple Watch şarj cihazına yerleştirilmesi de şart.