Apple'ın 2024 sonrasındaki planı sızdırıldı! İlk katlanabilir iPhone ve akıllı gözlük detayı

18 Mart 2024 18:24 - Güncelleme : 18 Mart 2024 18:25

ABD merkezli teknoloji devi Apple’ın 2024 sonrası projeleri ortaya çıktı. Mikroblog platformu X'te "Revegnus" adıyla paylaşımlar yapan bir kaynak Apple ürünleriyle ilgili dikkat çeken iddiada bulundu. Oluşturulan yol haritasına göre katlanabilir ekranlı iPhone ve karma gerçeklik destekli gözlüğün tarihi belli oldu.

KATLANABİLİR EKRAN MÜJDESİ

Revegnus tarafından yapılan paylaşımda, Apple'ın 2024 ve 2025 yıllarında sakin bir süreç geçireceği ve yeni ürünlerini 2026’ya doğru hazırlayacağı öne sürüldü. 2026 ile 2027 yılında yüzlerce insanın katlanabilir ekranlı iPhone ve karma gerçeklik destekli gözlükle tanışacağı düşünülüyor.

Yukarıdaki tabloya göre Apple, 2024 yılında OLED ekranlı bir iPad ile karşımıza çıkacak. Ayrıca iPhone 16'yla 8 GB RAM dönemi başlayacak. Kaynak, bu yıl piyasaya sürülecek Pro model iPhone'da daha büyük bir ekran kullanılacağını söylüyor.

Apple'ın önümüzdeki yıl için planları ise iPhone SE 4 ile başlayacak. Şirket, yıllardır beklenen telefonu nihayet piyasaya sürecek. Ayrıca Apple, önümüzdeki yıl üç kamerası da 48 MP olan iPhone'larla karşımıza çıkacak. RAM kapasitesini 12 GB'ye yükseltecek olan şirket, selfie kamerada da 48 MP'yi tüketicilerle buluşturacak.

2026 VE 2027 YILI DÖNÜM NOKTASI

Teknolojide yeni dönemi başlatacak olan Apple, 2026 yılında katlanabilir ekranlı ilk iPhone'u piyasaya sürecek. Katlanabilir ekranlar, 6 inç ve 8 inç boyutlarda olacak. OLED ekranlı iPad Air ile iPad Mini ve yeni MacBook'lar da yine 2026 yılında piyasaya sürülecek ürünler arasında yer alacak.

AKILLI GÖZLÜK

Apple, 2027 yılında ise akıllı gözlüğünü piyasaya sürecek. Bununla beraber; katlanabilir ekranlı ilk iPad de bu yıl itibarıyla tüketicilerle buluşacak. Revegnus, bu iPad'in 20 inç boyutunda olacağını ifade ediyor. Bu arada; deneyimli Apple analistlerinden Ming-Chi Kuo da katlanabilir ekranlı iPad'in 2027 yılında piyasaya sürüleceğini ve 20.3 inç ekrana sahip olacağını söylemişti.