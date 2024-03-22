Apple'ın başı fena dertte! Tarihin en kapsamlı davası açıldı

22 Mart 2024 10:18 - Güncelleme : 22 Mart 2024 10:22

ABD Adalet Bakanlığı ve bir düzineden fazla eyalet perşembe günü Apple'a karşı büyük bir antitröst davası açtı ve dev şirketi akıllı telefon pazarını yasadışı bir şekilde tekelleştirmekle suçladı.

Başsavcı Merrick Garland bir basın toplantısında yaptığı açıklamada, şikayetin "Apple'ın akıllı telefon pazarındaki tekel gücünü yalnızca esaslar açısından rekabette önde kalarak değil, aynı zamanda federal antitröst yasasını ihlal ederek de koruduğunu" iddia ettiğini söyledi.

Garland, "Şirketler yasaları çiğnediği için tüketiciler daha yüksek fiyatlar ödemek zorunda kalmamalı" diye konuştu.

ABD'nin New Jersey Bölgesi Bölge Mahkemesinde açılan dava, Apple'ın kısıtlayıcı uygulama mağazası koşulları ve yüksek ücretler gibi yaklaşımıyla rekabete zarar verdiği yönündeki eleştirmenlerin yıllarca süren iddialarının ardından geldi.

Apple, teknolojisinin kullanımını kolaylaştırmasıyla ünlü ancak bunu, üçüncü taraf şirketlerin teknoloji devinin ürün ve hizmetleriyle nasıl etkileşimde bulunabileceğini sıkı bir şekilde kontrol ederek ve bazı durumlarda kısıtlayarak elde ettiği belirtiliyor. Bazı durumlarda Apple'ın, kendi ürünlerine rakiplerinden daha iyi erişim ve özellikler sunduğu savunuluyor.

Şirket, davadaki iddiaları reddettiğini ve bunlarla mücadele edeceğini belirterek, davanın hükümete "insanların teknolojisini tasarlama konusunda ağır bir müdahalede bulunma" yetkisi verebileceğini söyledi.

"YENİLİĞİ ENGELLİYOR, PİYASALARI TEHDİT EDİYOR"

Başsavcı Merrick Garland, Apple'ın eylemlerinin geniş kapsamlı etkileri olduğunu ifade ederek, "Apple gibi tekeller ekonomimizin dayandığı serbest ve adil piyasaları tehdit ediyor. Yeniliği engelliyorlar. Üreticilere ve işçilere zarar veriyor, tüketiciler için maliyeti artırıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Garland, "eğer rakipsiz bırakılırsa Apple'ın akıllı telefon piyasasındaki tekelini güçlendirmeye devam edeceğini" de sözlerine ekledi.

Örneğin Apple, iPhone müşterilerinin birbirlerine yüksek kaliteli fotoğraf ve videoları sorunsuz bir şekilde göndermelerine olanak tanıyor ancak Android telefonlara gönderilen multimedya mesajları daha yavaş ve kalitesi düşük.

Geçtiğimiz yılın sonlarında şirket, Android telefonlarla kısa mesaj yoluyla etkileşimde bulunmak için kullandığı kalite standardını iyileştirmeyi kabul etti ancak eleştirmenler, şirketin hâlâ bu mesajları "yeşil baloncuklar" içinde tutarak bir tür sınıf ayrımı oluşturduğunu öne sürüyor.

Bir başka suçlamada, şirketin kendi ürün ve hizmetlerine yine kendi donanımlarına tamamen erişme olanağı sunarken rakip şirketlere ise bu donanımları sınırlı bir şekilde sunduğu belirtiliyor.

Bunların yanı sıra Apple'a yöneltilen diğer suçlamalar da var:

- iPhone işletim sistemi olan iOS üzerindeki kontrolünü, yenilikçi yeni uygulamaları ve bulut akış hizmetlerini halktan engellemek için kullanmak

- Rakip akıllı saatlerin iPhone'larla çalışma şeklini kısıtlamak

- Rakip ödeme çözümlerini engellemek

APPLE'DAN DAVAYA TEPKİ GELDİ

Garland Apple'ın hem kullanıcıların hem de geliştiricilerin kendi ekosisteminin dışına çıkmasını son derece zor ve pahalı hale getiren engeller oluşturuyor iddiasında bulunurken, şirket yaptığı açıklamada, "Bu davanın gerçekler ve hukuk açısından yanlış olduğuna inanıyoruz ve buna karşı güçlü bir şekilde savunma yapacağız." dedi.

Şirket davanın "tehlikeli bir emsal" oluşturacağını ve şirketi dünyanın en değerli şirketlerinden biri haline getiren ilgi çekici ve tüketici dostu teknolojiyi yapma yeteneğini engelleyeceğini de sözlerine ekledi.

"BU DAVA İLKELERİMİZİ TEHDİT EDİYOR"

"Apple olarak, insanların teknolojiyi sevmesini sağlamak için her gün yenilikler yapıyoruz; birlikte sorunsuz çalışan, insanların gizliliğini ve güvenliğini koruyan ürünler tasarlıyoruz" iddiasında bulunan Apple, "Bu dava kim olduğumuzu ve Apple ürünlerini rekabetin yoğun olduğu pazarlarda farklı kılan ilkelerimizi tehdit ediyor." diyerek veryansın etti.