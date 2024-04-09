Apple'ın hiçbir zaman piyasaya sürmediği cihazı çalışırken görüntülendi

09 Nisan 2024 16:26 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 16:27

Apple'ın 2017 yılında tanıttığı fakat hiçbir zaman piyasaya sürmeyip aniden ortadan kaldırdığı kablosuz çoklu şarj cihazı AirPower, prototipini ele geçiren bir sosyal medya kullanıcısı tarafından çalışırken paylaşıldı.

AirPower'ın aynı anda birden çok Apple aygıtını kablosuz olarak şarj edebilen bir yüzey olmasını planlayan Apple, takvimler 2019 yılını gösterdiğinde beklenmedik bir karar alarak cihazı yeterince geliştiremediği gerekçesiyle iptal etmişti.

Şirketin mühendislerinin yüzeyin fazla ısınması sorununu bir türlü çözemedikleri iddia edilirken Apple, "Harcanan büyük çabanın ardından, AirPower'ı yüksek standartlarımıza getirmeyi başaramadık ve projeyi iptal ettik." açıklamasını yapmıştı.

APPLE AİRPOWER ÇALIŞIRKEN GÖRÜNTÜLENDİ

"Apple Demo" olarak bilinen bir X kullanıcısı tarafından paylaşılan bir video, Apple Watch Series 4 prototipini şarj eden çalışan bir AirPower prototipini gösteriyor. Bu özel prototipte 16 bobin bulunurken, cihazın 14 ve hatta 22 bobinli başka örnekleri olduğu da biliniyor.

Bununla birlikte çalışan bir AirPower prototipini ilk kez görmüyoruz. Geçmişte benzer örneklerine birçok kez rastlanmıştı ancak bu son videonun özelliği, AirPower'ın bir Apple Watch akıllı saate ait prototiple birlikte ile gayet uyumlu bir şekilde çalışması.

ÇALIŞIRKEN ISINDIĞI BELİRTİLİYOR

Videoyu paylaşan koleksiyoncuya göre Apple Watch, AirPower ile şarj edilirken oldukça ısınıyor, bu da Apple'ın ürünü piyasaya sürülmeden önce rafa kaldırmasının temel sebeplerinden biri olarak tahmin ediliyor.