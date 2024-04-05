Apple'ın merakla beklenen akıllı telefonu bir kez daha ertelendi

05 Nisan 2024 11:15 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 11:15

Samsung'dan Galaxy Z Fold 6 Ultra hamlesi! Ama bir sorun var

Samsung'dan Galaxy Z Fold 6 Ultra hamlesi! Ama bir sorun var

Katlanabilir akıllı telefon pazarı gelişiyor. Bu alandaki büyük oyunculardan Samsung, ilk modeli olan Galaxy Fold 5G'yi 2019 yılında piyasaya sürmüştü ve geçen 5 yıllık sürenin ardından akıllı telefon segmentinde Güney Koreli teknoloji devinin en yakın rakibi Apple hâlâ katlanabilir bir model tanıtmadı.

Yeni bir rapora göre ABD merkezli merkezli teknoloji devi katlanabilir iPhone hayaliyle yanıp tutuşanları birkaç yıl daha bekletecek gibi görünüyor. Hatırlanacağı üzere önceki raporlar, akıllı telefonun 2026 yılında piyasaya sürüleceğini iddia ediyordu hatta buna kesin gözüyle bakılıyordu.

KATLANABİLİR İPHONE BİR BAŞKA BAHARA KALDI

DigiTimes'ın yeni bir raporuna göre, Apple'ın ilk katlanabilir iPhone'un lansmanını 2026'nın dördüncü çeyreğinden 2027'nin ilk çeyreğine ertelediği belirtiliyor. Bu da, akıllı telefonun (eğer gerçekten geliştiriliyor ise) Samsung, Galaxy Z Fold 9'u piyasaya sürene kadar çıkmayacağını gösteriyor.

Öte yandan Apple, aralarında Samsung Display ve LG Display'in de bulunduğu ekran sağlayıcıları da dahil olmak üzere bileşen tedarikçilerine önceki programa göre bileşen tedarik etmelerini söylemiş. Raporda ayrıca Apple'ın Vision Pro üzerinde çalışan bazı kişileri katlanabilir iPhone projesine kaydırdığı da belirtiliyor.

PEKİ ERTELEMENİN SEBEBİ NE?

Apple'ın katlanabilir iPhone'u piyasaya sürmeyi neden geciktirdiğine dair somut bir bilgi yok. Ancak önceki raporlar, şirketin katlanabilir ekran teknolojisinin henüz teknoloji devinin standartlarına yetecek kadar olgunlaşmadığı gerekçesiyle teknolojiyi geliştirmek için biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu düşündüğünü öne sürüyor.

Çok sayıda rapora göre Apple, iki tür katlanabilir iPhone modeli düşünüyor. Bunlardan ilki, Galaxy Z Fold serisi cihazlara benzer şekilde 6 inç harici ekrana ve 8 inç dahili ekrana sahip, kitap tarzında katlanabilir bir akıllı telefon. İkincisi ise Galaxy Z Flip serisi cihazlara benzeyen, flip tarzı katlanabilir bir model olacak.