Apple'ın övdüğü iPhone 15 özelliği, kullanıcıların tepkisini çekti

19 Mart 2024 13:21 - Güncelleme : 19 Mart 2024 13:21

Teknoloji devi Apple, eylül ayında piyasaya sürdüğü iPhone 15 serisi akıllı telefonları için yeni bir reklam filmi yayınladı. Cihazın depolama alanı kapasitesini övmek için hazırlanan bu filmde kullanılan bir ifade kullanıcıların tepkisini çekti.

30 saniyelik reklamda, fotoğraflarından bazılarını silmeyi düşünen bir adam görülüyor, ancak fotoğraftaki kişiler bir anda dile gelip "Bizi bırakma" ve "Gitmemize izin verme" diye bağırıyorlar. Apple da iPhone 15'in "çok sayıda fotoğraf için çok fazla depolama alanına sahip olduğunu" belirtiyor.

128 GB'I ÖVGÜYE İZLEYİCİLERDEN TEPKİ

Videonun açıklama kısmında da iPhone 15'in 128 GB temel depolama alanına sahip olduğunu hatırlatan Apple, işte bu yönüyle tepki aldı. Çünkü 128 GB günümüzde artık iPhone gibi üst düzey bir telefon için yeterli bulunmuyor ve Apple'ın da bunu öne çıkarması kabul edilemez olarak görülüyor.

Apple daha önce 2018'de iPhone X ile 32 GB taban depolama alanından 64 GB'a sıçramıştı. Daha sonra 2021 yılında piyasaya sürülen iPhone 13 ile bunu 128 GB'a yükseltmişti.

Yani, depolamayı daha yükseğe taşımak için üç yıllık bir döngünün sonuna gelindi ve Apple, iPhone 15'in çok fazla depolama alanına sahip olduğunu iddia ediyor. Ancak ortalama bir kullanıcının, bırakın fotoğraf ve videoyu, 128 GB'ın yarısını sadece uygulamalarla doldurabileceğinin altı çiziliyor.

Öte yandan Apple, kullanıcılara ücretli iCloud depolama alanı seçenekleri de sunmakta. Buna da son olarak 2023 Haziran ayında zam geldi. Önceden 6,49 TL'ye sunulan 50 GB'lık depolama alanı artık aylık 12,99 TL'ye kullanılabilir hale geldi. Aynı şekilde, 200 GB'lık depolama alanı için istenen fiyat 19,99 TL'den 39,99 TL'ye, 2 TB'lık depolama alanı ise 64,99 TL'den 129,99 TL'ye çıkarıldı.