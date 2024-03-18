Apple'ın planları sızdırıldı: Gelecek iPhone'lar için bir iyi bir kötü haber

18 Mart 2024 09:43 - Güncelleme : 18 Mart 2024 09:43

Bir pazar araştırmacısı, Apple'ın uzun zamandır beklenen "katlanabilir iPhone modeli" ve "ekran altı Face ID" sensörünü piyasaya süreceğini doğruladı. Ancak kötü haber şu ki, her ikisi için de uzun bir süre daha beklememiz gerekecek.

Daha önce iPhone 16 Pro'nun ekran altı Face ID sensörüne geçeceği ve bu nedenle çentik veya Dinamik Ada ihtiyacını sona erdireceği bildirilmişti. Apple'ın ayrıca, eğer bu fikirden tamamen vazgeçmemişse, iki adet katlanabilir iPhone prototipi üzerinde çalıştığı da iddia ediliyordu.

KATLANABİLİR İPHONE VE EKRAN ALTI FACE ID NE ZAMAN?

The Elec'in haberine göre, kıdemli pazar araştırmacısı Omdia Kang Min-soo, Apple'ın katlanabilir iPhone'unu ve ekran altı Face ID'yi beklenenden daha geç piyasaya süreceğini söylüyor. iPhone 17 serisi katlanabilir bir model içerecek ancak Dynamic Island olmadan tam ekrana geçiş iPhone 18 Pro ile gerçekleşecek.

Min-soo, "Apple 2026'da 7 ila 8 inçlik katlanabilir iPhone'u piyasaya sürmeyi öngörüyor. Gelecek yıl, düşük sıcaklıkta polikristalin silikon (LTPS) TFT OLED'e sahip iPhone SE4 çıkacak ve iPhone 17 serisi, önümüzdeki yılın ikinci yarısında dört modelin tamamında LTPO TFT uygularsa, Apple'ın da iPhone serisini farklılaştırması gerekecek." dedi.

Araştırmacı, bu farklılaşmanın Face ID sensörünün ekranın altına gizlenmesinden kaynaklanacağını iddia ediyor. Apple'ın başlangıçta bunu 2024 yılında iPhone 16'ya eklemeyi planladığını ancak şimdi bunun diğer söylenti kaynaklarının inandığından daha sonra 2027'de tanıtılacağını öne sürüyor.

Son olarak Min-soo'ya göre Apple'ın katlanabilir iPhone modeli, boyut ve tasarım açısından iPad mini'ye benzeyebilir.