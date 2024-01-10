Arıza yapan araçta dikkat çeken kayıp: Eski ABD başkanına ait DNA uzayda kaldı!

10 Ocak 2024 12:01 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 12:01

NASA’nın desteklediği Ay misyonu için işler yolunda gitmiyor. Peregrine One isimli uzay aracı geçtiğimiz günlerde Florida’dan fırlatılırken, yedi saat sonra tahrik sistemini etkileyen anormal bir sorunla karşı karşıya kaldı.

1,2 tonluk araç, 108 milyon dolar değerinde NASA malzemelerinin yanı sıra, ABD Başkanı John F. Kennedy'nin saç örneğini ve yüzlerce insanın DNA’sını da taşıyordu. Yakıtı olmayan bir gemi büyük ihtimalle duramayacak veya rotasını değiştiremeyecek; bu da gemideki kalıntıların uzayda sonsuza kadar kaybolabileceği anlamına geliyor.

UZAY ARACINDA YAŞANAN SORUN, BÜYÜK EKSİKLİKLERE NEDEN OLABİLİR

Peregrine’nin arıza nedeniyle Ay’a inemeyeceği dün açıklandı. Araçla birlikte, taşıdığı 108 milyon dolarlık NASA aletlerinin, ABD Başkanları John F. Kennedy, George Washington, Dwight D. Eisenhower’ın saç örneklerinin ve yüzlerce insanın küllerinin de uzayda kaybolacağı belirtildi.

Milliyet'te yer alan habere göre, diğer ifadeyle, eski başkanların DNA’ları da uzayda kaldı. Ay’a ilk özel şirket yolculuğu başarısızlıkla sonuçlanırken, çok az yakıtı kalan Peregrine’nin “ölmeden önce” deneyler yapacağı bildirildi.

Ay'a iniş aracı, United Launch Alliance tarafından inşa edilen Vulcan roketinin üzerinde Pazartesi günü saat 2:18'de Cape Canaveral'dan fırlatıldı.