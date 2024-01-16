Artık GPT-4 bedava olmayabilir: Microsoft, ücretli Copilot Pro’yu duyurdu

16 Ocak 2024 10:08 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 10:10

Yapay zekanın gelişiminde önemli rol oynayan Microsoft, internet tarayıcısına bu teknolojiyi getirerek devrim niteliğinde yeniliğe imza attı. Microsoft Edge ile Bing kullanıcıları; GPT-4 entegreli Copilot ile yapay zekanın nimetlerinden faydalanabiliyor.

Ancak ücretsiz başlatılan bu hizmet, yakında herkes için ücretli olabilir. Zira Microsoft, çok kısa süre önce daha gelişmiş özelliklere sahip Copilot Pro hizmetini duyurdu. Şu an için ücretsiz olan Copilot, yakında Copilot Pro ile yeni bir aboneliğin başlangıcını yapabilir.

COPİLOT PRO, 20 DOLARLIK ÜCRETLE DUYURULDU

Copilot Pro, aylık 20 dolarlık ücreti olan bir “kişiye özel” abonelik paketi olarak piyasaya çıktı. Servis, “Word, Excel ve PowerPoint” gibi popüler Office uygulamalarındaki veya Outlook ile OneNote gibi uygulamalardaki yapay zeka destekli özelliklere erişimin yanı sıra, en yeni OpenAI dil modellerine (Şu aşamada GPT-4 Turbo) öncelikli erişim, üst seviye hız / kalite ile metinden yazıya görsel oluşturma (DALL-E 3 temelli) ve kendi Copilot GPT’nizi oluşturma imkan sunuyor.

Sistem için hemen aşağıdaki tanıtım videosunu paylaşan Microsoft, yapay zeka sistemlerini işler tutmak adına çok ciddi bir sunucu harcaması yapıyor ve bu bağlamda Copilot için böyle ücretli bir abonelik büyük sürpriz olmuyor.

Şu an itibarıyla Copilot için hazırlanan iOS ve Android uygulamalarını da herkese açan Microsoft, hepsine ek olarak artık tüm işletmelerin kullanıcı başına aylık 30 dolar vererek Microsoft 365 temelli Copilot’a erişim sağlamasına müsaade ediyor.