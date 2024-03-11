ASELSAN'ın DERİNGÖZ'ü göreve hazır! Liman ve üsleri koruyacak

11 Mart 2024 17:06 - Güncelleme : 11 Mart 2024 17:11

Türk savunma sanayi alanında öne çıkan şirketlerden ASELSAN, yerli bir askeri teknolojinin testinin başarılı geçtiğini duyurdu.

ASELSAN’ın, su altında hem askeri hem de sivil amaçla kullanılabilen, otonom hareket kabiliyetine sahip, modüler yapıdaki DERİNGÖZ’ün ilk dalışlı sistem testleri başarıyla gerçekleştirildi.

DERİNGÖZ, yüksek manevra kabiliyeti, hassas navigasyon yeteneği, özelleştirilebilir görev faydalı yükleri, optik ve sonar görüntüleme teknolojileri, kablosuz haberleşme altyapısı gibi özelliklerle donatıldı.

LİMANLARI HATTA ÜSLERİ KORUYACAK

ASELSAN sosyal medya hesabından şu açıklamaları yaptı:

Derinlerin milli gözü göreve hazır!

Ülkemizin ilk otonom hareket kabiliyetine sahip DERİNGÖZ Otonom Sualtı Aracı, yüksek manevra kabiliyeti, hassas navigasyon yeteneği, optik ve sonar görüntüleme teknolojileri sayesinde su altında araştırma, keşif ve gözetleme, mayın tespit, boru hattı inceleme, liman ve üs koruma gibi birçok kritik görevde kullanılabilecek.

Hem askeri hem de sivil görevler için geliştirilen DERİNGÖZ’ün, ilk dalışlı sistem testleri başarıyla tamamlandı.