ATMACA Füzesi hedefini tam isabetle vurdu.

10 Mart 2024 19:32 - Güncelleme : 10 Mart 2024 19:36

Atmaca füzesi hedefini başarıyla vurdu. Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından başlatılan ve Roketsan'ın ana yüklenicisi olduğu ATMACA Projesi kapsamında, milli imkânlarla geliştirilen alt sistem ve bileşenlerin doğrulanması amacıyla gerçekleştirilen atışta, füze hedefine tam isabet sağlayarak projenin başarısını bir kez daha kanıtlamış oldu.

Türkiye'nin füze teknolojisi alanındaki yetkinliğini ve milli imkânlarla geliştirme kabiliyetini de gözler önüne seren başarı tam not aldı.

“HERKESİ YÜREKTEN TEBRİK EDERİM”

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Proje gelişmesi ile ilgili olarak sosyal medya hesabında şu paylaşımda bulundu:

“Gelen sese kulak verin; o ses bizi geleceğe taşıyacak! Milli motorlarımızla güçlenen milli platformlarımız, savunma sanayiimizin tam bağımsızlık hedefine ivme katıyor, sahada oyunları değiştiriyor. Başkanlığımız himayelerinde başlatılan ve Roketsan tarafından geliştirilen ATMACA Füzesi, Kale Ar-Ge tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk yerli ve millî Turbojet Motoru (KTJ-3200) ile gerçekleştirdiği atışta, hedefini başarıyla vurdu. Başta mühendislerimiz ve teknik ekiplerimiz olmak üzere projede emeği geçen herkesi yürekten tebrik ederim. Ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun.”