Avrupa ülkesinde Rus yapımı Telegram'a yasak!

25 Mart 2024 12:13 - Güncelleme : 25 Mart 2024 12:18

Tüm dünyada Amerika Birleşik Devletleri'nin TikTok'u yasaklayacak yasa tasarısını yürürlüğe koymaya hazırlandığı haberleri konuşulurken, dikkat çeken bir hamle Batı Avrupa'daki ikinci büyük ülke olarak bilinen İspanya'dan geldi.

Reuters'in haberine göre İspanya Yüksek Mahkemesi, medya şirketlerinin kullanıcıların içeriklerini izinsiz yüklemelerine izin verdiğinden şikayet etmesi üzerine mesajlaşma uygulaması Telegram'ın ülkedeki hizmetlerinin askıya alınmasına karar verdi.

TELEGRAM'A İSPANYA'DA YASAK

Atresmedia, EGEDA, Mediaset ve Telefonica gibi medya şirketlerinin şikayetini değerlendiren Yüksek Mahkeme Hakimi Santiago Pedraz, Telegram'ın bu şirketlerin telif hakkını ihlal ettiği yönündeki iddialar araştırılırken mesajlaşma uygulamasının ülke çapında engellenmesini kabul etti.

ÜLKEDEKİ EN BÜYÜK DÖRDÜNCÜ MESAJLAŞMA UYGULAMASI

Rekabet Kurumu CNMC'nin bildirdiğine göre Telegram, İspanya'da dördüncü en popüler mesajlaşma platformu olarak yer alıyor ve ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 9'u (veya 9 milyondan fazla kişi) uygulamayı kullandığını söylüyor.

Raporda, Meta'nın Facebook ve Instagram uygulamalarından farklı olarak Telegram'ın yetkililerle bilgi paylaşmayı reddettiği belirtiliyor.

Siber güvenlik uzmanı Rafel López'e göre Telegram'ın rağbet görmesinin en temel nedeni: WhatsApp'ta ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) ve farklı istihbarat teşkilatlarının girebileceği "arka kapılar" varken Telegram'da böyle bir şeye müsaade edilmemesi.

MUHALEFET TEPKİLİ

İspanya'da muhalefetteki sol görüşlü Podemos Partisinin lideri İone Belarra da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mahkemenin kararını "Özgürlükleri tehdit eden, haksız, sansürcü ve tamamen orantısız bir tedbir." olarak değerlendirdi.

İspanyol EL PAIS gazetesi de "Bu, ülkemizin bir ilini, o bölgede uyuşturucu kaçakçılığı ya da soygun olayı yaşandığı için kapatmaya benziyor." diye yazdı.