Avrupa yolunda ilerleyen Togg'dan yeni hamle

15 Ocak 2024 16:42 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 16:47

Togg, CES 2024 fuarında gerçekleştirdiği tanıtım lansmanı ile yeni elektrikli fastback modeli T10F'i tanıttı. Togg Üst Yöneticisi (CEO) M. Gürcan Karakaş, bu senenin sonunda Almanya'dan başlayarak Avrupa'ya girmeyi hedeflediklerini açıklamıştı. Şimdi ise şirket Almanya merkezi için iş ilanları yayınladı.

TOGG ALMANYA İÇİN İŞ İLANI YAYINLADI

Togg, resmi LinkedIn hesabı üzerinden "Togg Europe GmbH" isimi şirketi için 'Satış Operasyonları', 'Pazar ve Ürün Lansmanı', 'Sipariş ve Dağıtım Planlama' dahil olmak üzere 10 farklı pozisyonda iş ilanı açtı. Adaylar, başvuruları LinkedIn hesapları üzerinden gerçekleştirebiliyorlar.

T10F, 2025'TE YOLLARDA

Togg tarafından yapılan açıklamaya göre, T10F 2025 yılı içerisinde önce Türkiye'de sonra Avrupa pazarında kullanıcılarıyla buluşacak. Otomobilin 2024 sonunda üretilmeye başlanması bekleniyor.

"SAYISI HER GEÇEN GÜN ARTACAK"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Togg'un Avrupa genişlemesine ilişkin olarak, "2024 sonu itibarıyla Togg artık Avrupa Birliği'ne (AB) ihraç edilme noktasına gelmiş olacak ve 2025'te Avrupa yollarında her geçen gün artan sayıda Togg göreceğiz." şeklinde konuştu.

GENEL SİPARİŞLERİ ALMAYA BAŞLIYOR

Bu arada Togg, 2024 itibarıyla kura çekimiyle araç teslimatı uygulamasına son verdi. 20 Ocak'tan itibaren kullanıcılar, halihazırda satışta olan C-SUV modeli T10X'i sipariş verme yöntemiyle satın alabilecekler. Sipariş işlemleri Trumore uygulaması üzerinden yapılacak.