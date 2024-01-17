Avrupa'da yeni dönem: Elektrikli araçlara 'pasaport' zorunluluğu geliyor

17 Ocak 2024 16:28 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 16:28

Avrupa Birliği (AB), elektrikli araç pazarında şeffaflığı artırmak ve çevre dostu uygulamaları teşvik etmek amacıyla yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. AB'nin Şubat 2027'den itibaren elektrikli araçlarda pil pasaportlarını zorunlu kılacak olan yeni Pil Yönetmeliği, pil veya araç üreticilerinden, üretim sürecinin karbon emisyonlarından kaynaklanan etkileri ve geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanımını açıklamalarını isteyecek.

AMAÇ, PİLLERİN ÜRETİM SÜRECİNİ A'DAN Z'YE İZLEMEK

Yeni düzenleme kapsamında, pil pasaportları dijital belgeler olarak kullanılacak ve VIN (Araç Tanımlama Numarası) ile bir QR koduna bağlanacak. Bu belgeler, dijital cihazlarla tarandığında, kullanıcıya ham maddelerin kaynaklarından başlayarak üretim ve sonrasındaki detaylara kadar geniş bir bilgi yelpazesi sunacak.

Pil pasaportları oluşturma konusunda tanınan Circulor şirketi, bu teknolojiyi geliştiren firmalardan biri olarak öne çıkıyor. Şirketin Dış İlişkiler Başkanı Ellen Carey, pil pasaportlarının tedarik zinciri üzerinde hesap verebilirliği artırarak, üreticilere değişiklikleri izleme ve sorgulama olanağı tanıdığını belirtti.

İÇTEN YANMALI MOTORU YASAKLAMAYA HAZIRLANIYOR

Pil pasaportları, genellikle karmaşık ve değişken tedarik zincirlerini daha şeffaf hale getirerek, AB'nin 2035'te içten yanmalı motorlu araç satışlarını yasaklama hedefi doğrultusunda daha sürdürülebilir bir enerji geçişine katkıda bulunacağı belirtiliyor.

Circulor'un pasaportu, kobalt, grafit, lityum, mika ve nikelin kaynaklarını ortaya çıkarıyor ve üreticinin tedarik zincirindeki organizasyonları tanımlamak için Endüstriyel Nesnelerin İnterneti verilerini kullanarak bir "dijital ikiz" oluşturuyor.

Carey, "Nikel hakkındaki tüm bilgileri alıyoruz ve onun dijital bir replikasını oluşturuyoruz. Nerede çıkarıldı? Coğrafi konumu nedir? Ağırlığı ne kadardır? İşleme süresi nedir? Sonra bu nikel parçasıyla ilgili yolculuk boyunca her adımda topladığımız tüm bilgileri, VIN veya QR koduna bağlayabiliriz." şeklinde konuştu.

Avrupa makamlarının henüz bir pil pasaportunun içermesi gereken bilgileri spesifik olarak belirlemediği, ancak Battery Pass Konsorsiyumu adlı 7 milyon poundluk üç yıllık bir projede bu konu üzerinde çalışıldığı bildirildi. Konsorsiyumun, pasaportlarda yer alması gereken 90 bilgiyi yedi kategori altında tanımlayarak, sektörde standart bir yaklaşım oluşturmayı hedeflediği kaydedildi.