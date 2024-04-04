Ay’da off-road zamanı: Araçları üretecek firmalar belli oldu

04 Nisan 2024 13:45 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 13:45

NASA, Artemis görevi kapsamında Ay'a gidecek astronotların kullanacağı keşif araçlarını geliştirecek aday şirketleri belirledi. Intuitive Machines, Lunar Outpost ve Venturi Astrolab şirketleri yarışacak.

Üç şirket de astronotların Ay'ın güney kutup bölgesini keşfetmesine yardımcı olacak bir Ay Arazi Aracı (LTV) için ekibinin fikirlerini geliştirecek. Bölgede donmuş su bulunduğuna inanılması nedeniyle NASA'nın burada bir üs kurması planlanıyor.

ARACIN SAHİP OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER AÇIKLANDI

Aday şirketler, iki uygun astronotu barındırabilecek ve bölgenin zorlu koşullarına dayanabilecek araçlar tasarlamaya çalışacak. Araçların NASA'nın astronotlar Ay'da olmadığında bile testler yapmaya ve keşif yapmaya devam edebilmesi için robotik, uzaktan çalıştırma yeteneklerine de sahip olmaları gerekiyor.

Bir sonraki adımda, ön tasarım olgunluk proje aşaması boyunca NASA'nın gereksinimlerini karşılayan bir sistem geliştirmek için çeşitli fizibilite çalışmaları yapacakları bir yıllık sürece girecekler.

Daha sonra NASA, deneme görevlerini gerçekleştirmek üzere şirketlerden teklif alacak ve Artemis V görevinden önce firmaların yeterliliklerini kanıtlamaları gerekiyor.

Washington'daki NASA Genel Merkezindeki Keşif Sistemleri Geliştirme Misyonu Direktörlüğü'nün baş keşif bilimcisi Jacob Bleacher şunları söyledi: "Arazi aracını, başka türlü yürüyerek ulaşamayacağımız yerlere seyahat etmek için kullanacağız, böylece keşfetme ve yeni bilimsel keşifler yapma yeteneğimizi artıracağız."

Intuitive Machines, Ay'a uzay aracı indiren ilk özel havacılık şirketi olarak kayıtlara geçmişti. Aynı zamanda 50 yılı aşkın bir süreden sonra ABD'yi Ay'a taşıyan ilk uzay aracını geliştiren şirket olmuştu.

NASA'nın Artemis programı, bir gün Mars'a yapılacak insanlı görevlere hazırlanmak gibi daha büyük bir hedefin önünde, Ay'ın yakınında sürdürülebilir bir varlık oluşturmayı amaçlıyor.