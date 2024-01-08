Ay’ın sömürülme riski bilim insanlarını endişelendirdi: Ağır hasarlara neden olabilir

08 Ocak 2024 11:14 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 11:15

Dünyanın en zengin insanlarının ana odak noktalarından biri artık uzay olmuş durumda. Gerek Elon Musk gerekse Jeff Bezos, havacılık şirketlerine sahip ve uzayla ilgili her geçen gün yeni bir çalışma yapıyor.

Bununla birlikte gelecek yıllarda uzaydan daha çok bahsedilecek. Çünkü insanlık artık Ay’a gidebilecek ve bu artık turizmi de uzay çağına taşıyacak. Bu tür gelişmeler kulağa ilginç gelse de bilim adamlarını oldukça endişelendiriyor.

AY’A YAPILACAK ZİYARETLER AĞIR HASARLARA NEDEN OLABİLİR

Trthaber.com.tr’nin aktardığına göre seyahatlerin büyük çoğunluğu Ay'daki madenleri, suyu ve diğer kaynakları çıkartarak, uydunun üzerinde yaşanabilir bir üs kurma hedefi taşıyor.

Ay'ın yüzeyinde hiçbir kısıtlama olmadan yapılacak bu çalışmalar, yer çekimi dalgaları, kara delik gözlemleri ve uzak yıldızlardaki yaşam arayışlarına ilişkin araştırmalara zarar verebilir.

Bu konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Harvard Astrofizik Merkezi'nden Martin Elvis, "Bu konu acil hale geldi. Şimdi harekete geçmemiz gerekiyor. Çünkü bugün alacağımız kararlar, Ay'a gelecekte nasıl davranacağımızı belirleyecek" ifadelerini kullandı.

Arizona Üniversitesi'nden Richard Green ise, "Ay üslerini engellemeye çalışmıyoruz. Ama orada az sayıda umut vaadeden alan var ve bunlardan bazıları bilimsel olarak inanılmaz değerli. Madenlerimizi ve üslerimizi nereye inşa edeceğimize çok ama çok dikkat etmeliyiz" dedi.

BM İLE TOPLANTILAR YAPILABİLİR

Öte yandan Uluslarararası Astronomi Birliği tarafından kurulan ve Green'in öncülük ettiği bir çalışma grubu bu ay içinde konuyla ilgili Birleşmiş Milletler'le masaya oturmayı planlıyor.

Müzakerelerin amacıysa, dünya dışı kaynakların kullanımı konusundaki mevzuatı güçlendirmek.

1967 tarihli Dış Uzay Anlaşması, ülkelerin gökyüzündeki herhangi bir kara parçasında toprak hakkı iddia etmesini engelliyor ancak anlaşmada uzay madenciliği ve kaynakların istismar edilmesine ilişkin bir ifade bulunmuyor.

Green, "Ay'da milyarlarca yıl önce oluşmuş birkaç derin krater keşfedildi. Bu kraterlere gün ışığı hiç değmedi ve bu nedenle inanılmaz derecede soğuklar. Bu durum da onları bilimsel olarak çok değerli yapıyor" diye konuştu.