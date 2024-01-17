BAE'nin ürettiği mühimmat Bayraktar TB2'ye entegre edildi

17 Ocak 2024 15:31 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 15:33

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli EDGE şirketi tarafından geliştirilen DESERT STING 16 mühimmatı, Bayraktar TB2 SİHA'ya başarıyla entegre edildi.

EGGE üretimi DESERT STING 16 mühimmatının Bayraktar TB2 SİHA'ya entegrasyon çalışmalarının tamamlanması sonrası test atışı da başarıyla gerçekleştirildi.

SÜRPRİZ İŞ BİRLİĞİ

BAE merkezli şirket EDGE ve insansız hava aracı (İHA) ve yapay zeka teknolojisinde uluslararası bir lider olan Baykar, şu anda EDGE akıllı mühimmatlarını Bayraktar İHA'lara entegre etmek için iş birliği yapıyor. Entegrasyon programı, savunma sektöründe ileri teknoloji çözümleri üzerinde iş birliği yapmak için iki grup arasında Stratejik İttifak Anlaşmasının bir parçası olarak yürütülüyor.

Program kapsamında EDGE, testi yapılan DESERT STING 16 hassas güdümlü mühimmatını Bayraktar TB2 SİHA'ya entegre edecek. Entegrasyonun yıl sonundan önce tamamlanması planlanıyor ve diğer Baykar platformlarına diğer yük entegrasyonları takip ediyor.