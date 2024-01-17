Tgrt Haber
17 Ocak 2024 15:31 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 15:33

BAE'nin ürettiği mühimmat Bayraktar TB2'ye entegre edildi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli EDGE şirketi tarafından geliştirilen DESERT STING 16 mühimmatı, Baykar'ın ürettiği Bayraktar TB2 SİHA'ya başarıyla entegre edildi.

Editör: Murat Makas / Kaynak: savunmatr
Bayraktar TB2, Baykar, Mühimmat

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli EDGE şirketi tarafından geliştirilen DESERT STING 16 mühimmatı, Bayraktar TB2 SİHA'ya başarıyla entegre edildi.

EGGE üretimi DESERT STING 16 mühimmatının Bayraktar TB2 SİHA'ya entegrasyon çalışmalarının tamamlanması sonrası test atışı da başarıyla gerçekleştirildi.

SÜRPRİZ İŞ BİRLİĞİ

BAE merkezli şirket EDGE ve insansız hava aracı (İHA) ve yapay zeka teknolojisinde uluslararası bir lider olan Baykar, şu anda EDGE akıllı mühimmatlarını Bayraktar İHA'lara entegre etmek için iş birliği yapıyor. Entegrasyon programı, savunma sektöründe ileri teknoloji çözümleri üzerinde iş birliği yapmak için iki grup arasında Stratejik İttifak Anlaşmasının bir parçası olarak yürütülüyor.

BAE'nin ürettiği mühimmat Bayraktar TB2'ye entegre edildi

Program kapsamında EDGE, testi yapılan DESERT STING 16 hassas güdümlü mühimmatını Bayraktar TB2 SİHA'ya entegre edecek. Entegrasyonun yıl sonundan önce tamamlanması planlanıyor ve diğer Baykar platformlarına diğer yük entegrasyonları takip ediyor.

Haberler>Teknoloji>BAE'nin ürettiği mühimmat Bayraktar TB2'ye entegre edildi
Bayraktar TB2Baykarmühimmat
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...