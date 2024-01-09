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    • 09 Ocak 2024 10:06 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 10:08

    Bağlantı hızlarını uçuşa geçirecek Wi-Fi 7 resmiyet kazandı: Yeni telefonlarla gelecek

    Editör: Okan Güleş / Kaynak: TGRT Haber

    Wi-Fi 6E ile akıllı cihazlarda yüksek hızlı bağlantı sunulurken, bu kez onun halefi olan Wi-Fi 7'de gün yüzüne çıktı. Daha yüksek hız ve verimlilik sunacak Wi-Fi 7 artık resmi!

    Bağlantı hızlarını uçuşa geçirecek Wi-Fi 7 resmiyet kazandı: Yeni telefonlarla gelecek
    Kablosuz Internet

    Kablosuz internet hızları her geçen yıl daha güçlü çipler ve teknolojilerle bir adım ileri gidiyor. Bunun son örneği Wi-Fi 6E. Yüksek bant genişliği ve verimlilik sunan bu kablosuz internet, şu anda yeni nesil akıllı telefonlarda yer alıyor.

    Ancak bir süredir üzerine çalışılan Wi-Fi 7'de artık gün yüzüne çıktı. 6E'nin halefi olan ve her anlamda daha verimli bağlantı hızları sunacak bu kablosuz bağlantı teknolojisi, Wi-Fi Alliance tarafından resmi olarak onaylandı.

    Wİ-Fİ 7'Lİ TELEFONLAR 2024'TE ÇIKACAK

    Wi-Fi Alliance, yeni nesil Wi-Fi teknolojisi için yüksek bant genişliği gerektiren akış hizmetleri ve düşük gecikmeli kablosuz oyun gibi hizmetler için mevcut standartlardan daha iyi olacağını, ayrıca sanal gerçekliğin popülerlik kazanması nedeniyle yeni standardın önemli olduğunu vurguladı. Wi-Fi Alliance'ın CEO'su Kevin Robinson, ilk olarak Wi-Fi 6E'de sunulan 6GHz bandının Wi-Fi 7'de sıfırdan inşa edildiğini belirtti.

    Bağlantı hızlarını uçuşa geçirecek Wi-Fi 7 resmiyet kazandı: Yeni telefonlarla gelecek

    Özellik açısından Wi-Fi 7,  Wi-Fi 5, 6 veya 6E standartlarındaki en hızlı cihazlara kıyasla 2 kat daha fazla kanal bant genişliği (320 MHz) sunuyor ve bu sayede 40 Gbps hızlara ulaşabiliyor.

    Haberler>Teknoloji>Bağlantı hızlarını uçuşa geçirecek Wi-Fi 7 resmiyet kazandı: Yeni telefonlarla gelecek
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    kablosuz internet
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