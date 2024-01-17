Bakanlık raporunda dikkat çeken internet detayı: 10 kişiden 4’ü maruz kalıyor

17 Ocak 2024 09:48 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 09:54

Ticaret Bakanlığının Dijital Mecralarda Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Araştırma Raporu'nda ortaya çıkan detaylar dikkat çekti. Araştırmaya katılanların yüzde 48'i yüksek düzeyde dijital mecra kullanıyor ve internet kullanan her 10 kişiden 4'ü bir mal ya da hizmet satın alma aşamasında internet reklamlarından etkileniyor. Kişisel verilerin paylaşılması noktasında iki tüketiciden biri endişeli.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen yıl başlatılan Dijital Tüketicinin Korunması Projesi/Faz I: Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Projesi'nde, Dijital Mecralarda Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Araştırma Raporu'nun tamamlanmasıyla ilk aşama geçildi.

YÜZDE 79'U DİJİTAL MECRALARDA YAYINLANAN REKLAM VE UYGULAMALAR

Son dönemlerde hızlanan dijitalleşme süreci, tüketicilerin daha fazla çevrim içi ortamlara yönelmesine ve daha fazla dijital reklam ve uygulamayla karşılaşmasına sebebiyet verdi. Bu durum, Reklam Kurulu gündeminde görüşülen dosyalara da yansıdı, 2023'te karara bağlanan dosyaların yüzde 79'unu dijital mecralarda yayınlanan reklam ve uygulamalar oluşturdu.

Hem Reklam Kurulu gündeminde görüşülen dosyalar hem de dijital geçiş sürecinde tüketicinin korunmasına ilişkin yapılan inceleme, araştırma ve uluslararası çalışmalar, tüketici dostu olmayan ya da tüketicileri manipüle edici şekillerde tasarlanabilen ve dijital ortamlarda tüketicileri yanıltan, bilgi eksikliklerini istismar eden, ekonomik davranış biçimlerini bozan uygulamaların "karanlık ticari tasarımlar" gibi çok çeşitli şekillerde ortaya çıktığını gösteriyor.

Çevrim içi yorumlardan arama motoru reklamlarına, sosyal medya reklamlarından kişisel fiyatlandırmaya ve oyun reklamlarına kadar dijital tüketicinin sıklıkla karşılaştığı reklam ve uygulamalara ilişkin başlıklar içeren araştırma sonuçlarında, araştırmaya katılanların yüzde 48'inin yüksek düzeyde dijital mecra kullandığı ve internet kullanan her 10 kişiden 4'ünün bir mal ya da hizmet satın alma aşamasında internet reklamlarından etkilendiği görüldü.

Dijital tüketicilerin yaklaşık yüzde 65'inin internet siteleri ya da uygulamalarında yer alan içeriklerdeki reklamları ayırt etme noktasında zorlandıkları tespit edildi. Kişisel verilerin paylaşımı konusunda her 2 tüketiciden 1'i endişeli iken her 10 internet kullanıcısından 4'ü reklam ya da satış kampanyalarına dair alt yazı, açıklama, dipnot gibi türden içerikleri çoğunlukla okumadı.