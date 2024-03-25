Baldur's Gate 4 çıkacak mı? Meraklısını ilgilendiren açıklama geldi

25 Mart 2024 09:30 - Güncelleme : 25 Mart 2024 09:31

Baldur's Gate 3 genişletmesini, Baldur's Gate 4'ü veya Larian Studios'tan Dungeons and Dragons ile ilgili herhangi bir yeni içeriği bekleyen kullanıcılar için kötü haber geldi.

Oyun Geliştiricileri Konferansı'nda (GDC) konuşan Larian Studios kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Swen Vincke, şirketin D&D macerasını tamamladığını ve artık yeni projelere odaklandıklarını açıkladı.

Vincke, GDC konuşmasında "Biz büyük fikirlere sahip bir şirketiz. DLC'ler veya genişletmeler oluşturmak için yapılmış bir şirket değiliz. Bunu aslında birkaç kez denedik. Her seferinde başarısız oldu. Bu bizim işimiz değil. Hayat çok kısa. Hedeflerimiz çok büyük." ifadelerini kullandı.

BALDUR'S GATE SERİSİ DEVAM ETMEYECEK

"Baldur's Gate her zaman kalbimizde sıcak bir noktaya sahip olacak. Onunla sonsuza kadar gurur duyacağız ama buna devam etmeyeceğiz." diyen Swen Vincke, sözlerine şöyle devam etti:

Herkesin beklediği yeni genişletmeler yapmayacağız. Bizden beklenen Baldur's Gate 4'ü yapmayacağız. Yolumuza devam edeceğiz. D&D'den uzaklaşacağız ve yeni bir şey yapmaya başlayacağız."

Baldur's Gate 3'ün başarısından ilham alan Wizards of the Coast'un ana şirketi Hasbro, kısa süre önce daha fazla D&D video oyununun yolda olduğunu ima etmişti ve bu ayın başlarında Disney Dreamlight Valley'in arkasındaki stüdyo Gameloft tarafından Forgotten Realms'de geçen yeni bir hayatta kalma-yaşam simülasyon oyununun yapıldığını duyurmuştu.