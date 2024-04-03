Başarıya doymayan Bayraktar TB3, son testte gururlandırdı
Baykar'ın özgün olarak geliştirdiği Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) Bayraktar TB3, 27. testini de gerçekleştirdi. Tam yükte sorunsuz bir şekilde kalkış - iniş yapmayı başardı.
Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği ve şimdiye kadar girdiği bütün testlerden başarıyla çıkan Bayraktar TB3, son testinde de gururlandıran bir sonuca imza attı. Tam yükte sorunsuz bir şekilde kalkış - iniş yapmayı başardı.
BAYRAKTAR TB3'TE 27. TEST TAMAM
Baykar, "Türk Havacılığının Altın Çağı" notuyla paylaştığı haberde, TB3'ün "Tam Yükte Kalkış - İniş Performans Testini" başarılı bir şekilde atlattığını açıkladı. Ayrıca bu testte toplam 4 saat havada kaldığı, toplam uçuş süresinin ise 240 saat olduğu da belirtildi.
Baykar, Bayraktar TB3'ün 27. uçuş testine ait görüntüleri X hesabında paylaştı.
TCG ANADOLU'DAN İLK UÇUŞA HAZIRLANIYOR
Katlanabilen yapısıyla kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip olan Bayraktar TB3, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın açıklamasına göre TCG Anadolu'dan ilk uçuşunu bu yıl içinde gerçekleştirecek. KIZILELMA'nın gemiden ilk uçuşu için hedef 2025 olarak açıklandı.
BAYRAKTAR TB3 ÖZELLİKLERİ
- 14 Metre Kanat Açıklığı
- 8.35 Metre Uzunluk
- 2.6 Metre Yükseklik
- 1450 Kilogram Kalkış Ağırlığı
- 125 knots-160 knots TAS Seyir Hızı – Maksimum Hız
- 280 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi
- 24+ Saat Havada Kalış Süresi
- Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti
- Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme
- Otomatik İniş ve Kalkış