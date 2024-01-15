Battlefield 6.2.1 yama notları sızdırıldı: Çok önemli sorunlar çözüme kavuşacak

15 Ocak 2024 15:21 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 15:22

Battlefield 6.2 güncellemesi ile yapay zeka, harita ve oyun modlarında çeşitli iyileştirmeler yapıldı. Yeni özellikler oyuncuların beğenisini kaznasa da, beraberinde can sıkan sorunları getirmesi de tepkilere neden oldu.

6.2 güncellemesinde tespit edilen ve can sıkan sorunlar için Battlefield 6.2.1 güncellemesi yolda. 16 Ocak'ta yayınlanacak güncellemenin yama notları önceden sızdırıldı.

BATTLEFİELD 6.2.1 YAMA NOTLARI

Son güncellemenin kurbano olan oyuncular, 6.2.1 yaması ile çözüme kavuşacak. Yarın yayınlanacak bu güncelleme özellikle haritanın altında ortaya çıkan YUV-2 Pondhawk sorununu ele alacak; tam değişiklik günlüğü ise şöyle:

YUV-2 Pondhawk artık Battlefield Portal'daki Conquest, Air Superior ve Ground Supiority özel deneyimleri için Hafif Yer Hizmetleri Araçları listesinde yer alıyor.

YUV-2 Pondhawk, Breakthrough > Flashpoint'in son sektöründe saldıran tarafta kullanıldığında artık haritanın altında ortaya çıkmayacak.

RM68 için eklentiler artık standart fabrika öğeleri olarak görünmek yerine Charon silah kaplaması renklerini doğru bir şekilde gösterilecek.

Askerler artık A4'ü ele geçirme noktasında, düşman ekibi tarafından kontrol > dönek olarak mücadele edilirken başarılı bir şekilde çıkabilecek.

F-35E Panther'in fare ve klavye çevre birimlerini kullanırken VTOL'u etkinleştirdikten sonra uçuş özelliklerini değiştirmesine neden olan bir sorun düzeltildi.

F-35E Panther ve SU-57 Felon artık fare ve klavye çevre birimlerini kullanırken benzer uçuş hassasiyetine sahip.

Fare ve klavye çevre birimleri kullanılırken yapışkan girişte çeşitli iyileştirmeler yapıldı.

Derleme: TGRT Haber- Okan Güleş