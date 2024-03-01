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01 Mart 2024 11:41 - Güncelleme : 01 Mart 2024 12:08

Bayraktar AKINCI kritik eşiği geçti! Yerli füze ÇAKIR ile hedefe tam isabet

Selçuk Bayraktar, Bayraktar AKINCI'nın, Roketsan’ın geliştirdiği Milli seyir füzesi ÇAKIR’a entegre edilen arayıcı başlık ile gerçekleştirdiği ilk atış testini başarıyla tamamladığını duyurdu.

Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Savunma Sanayisi, Türk Havacılığı, Milli Füze Projeleri, Bayraktar AKINCI

Uluslararası pazarda büyük ilgi gören Türk savunma sanayisi yerli füze projelerin gelişimini hızlandırdı.

BAYKAR Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, AKINCI'nın ROKETSAN'ın geliştirdiği milli seyir füzesi Çakır'la gerçekleştirdiği ilk atış testinin başarıyla tamamlandığını açıkladı.

Bayraktar AKINCI kritik eşiği geçti! Yerli füze ÇAKIR ile hedefe tam isabet - 1. Resim

''TÜRK HAVACILIĞININ ALTIN ÇAĞI''

BAYKAR Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Türk Havacılığının Altın Çağı... Bayraktar #AKINCI, Roketsan’ın geliştirdiği Milli seyir füzesi ÇAKIR’a entegre edilen arayıcı başlık ile gerçekleştirdiği ilk atış testini başarıyla tamamladı. Çakır Milli Seyir Füzesi Atış Testi.

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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