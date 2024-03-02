Bayraktar AKINCI'dan tam isabet!

02 Mart 2024 18:08 - Güncelleme : 02 Mart 2024 18:34

Bayraktar AKINCI İHA-230 füzesi ile tam isabetle vurdu. Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen Bayraktar AKINCI Projesi kapsamında, AKINCI TİHA'ya yerli ve milli mühimmat ve sistemlerin entegrasyonu da başarıyla devam ediyor. Bu sayede, AKINCI'nın kabiliyetleri ve operasyonel etkinliği artırılıyor.

TAM İSABETLE VURDU!

Roketsan tarafından milli olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk havadan karaya süpersonik füzesi olan İHA-230 Füzesi ile 2 Mart 2024’te gerçekleştirilen test atışı başarıyla tamamlandı. Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nden havalanan Bayraktar AKINCI, uzun menzilli atış testi icra etmek üzere Sinop’a yol aldı. Bayraktar AKINCI’nın Sinop Atış Alanı’nda ateşlediği KKS/ANS güdümlü İHA-230 Füzesi, Karadeniz üzerinde uzak mesafedeki noktayı tam isabetle vurdu.