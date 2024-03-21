Bayraktar TB3'te 23. test tamam: ASELSAN CATS ile 9 saat havada kaldı
Baykar'ın özgün olarak geliştirdiği Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) Bayraktar TB3, sona yaklaşıyor. "Türk Havacılığının Altın Çağı" notuyla paylaşılan yeni duyuruda TB3'ün 23. test uçuşunu başarıyla tamamladığı aktarıldı.
Baykar resmi sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Geçtiğimiz günlerde 22. test uçuşunu başarıyla tamamlayan Bayraktar TB3 SİHA'nın 23. testten de sorunsuz bir şekilde geçtiğini açıkladı.
SELÇUK BAYRAKTAR PAYLAŞTI
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3 ile ilgili paylaşımda bulundu. 'Türk Havacılığının Altın Çağı' paylaşımını yapan Selçuk Bayraktar, SİHA'nın Aselsan CATS ile Orta ve Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama Testini başarıyla tamamladığını söyledi.
Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 21.test uçuşuna ait görüntülere de yer verdi.
DÜNYADA BİR İLKE İMZA ATACAK
Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olacak.
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3 için 2024 yılı içinde TCG Anadolu gemisinde testlere başlanmasını planladıklarını açıklamıştı. Bayraktar TB3'ün sahip olacağı kabiliyetler bu sınıftaki insansız hava araçları açısından da önemli bir yenilik olacak.