Bayraktar TB3'te 23. test tamam: ASELSAN CATS ile 9 saat havada kaldı

21 Mart 2024 09:03 - Güncelleme : 21 Mart 2024 09:05

Baykar resmi sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Geçtiğimiz günlerde 22. test uçuşunu başarıyla tamamlayan Bayraktar TB3 SİHA'nın 23. testten de sorunsuz bir şekilde geçtiğini açıkladı.

SELÇUK BAYRAKTAR PAYLAŞTI

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3 ile ilgili paylaşımda bulundu. 'Türk Havacılığının Altın Çağı' paylaşımını yapan Selçuk Bayraktar, SİHA'nın Aselsan CATS ile Orta ve Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama Testini başarıyla tamamladığını söyledi.

Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 21.test uçuşuna ait görüntülere de yer verdi.

DÜNYADA BİR İLKE İMZA ATACAK

Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olacak.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3 için 2024 yılı içinde TCG Anadolu gemisinde testlere başlanmasını planladıklarını açıklamıştı. Bayraktar TB3'ün sahip olacağı kabiliyetler bu sınıftaki insansız hava araçları açısından da önemli bir yenilik olacak.