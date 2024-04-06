Bayramda elektrikli araçla yola çıkacaklara çok önemli uyarı

06 Nisan 2024 16:29 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 16:29

ENYAKIT Genel Müdürü Tayfun Şenses, araç trafiğinin artmasıyla bayram tatili süresince elektrikli araçların şarj istasyonlarında da yoğunluk yaşanabileceğini öngördüklerini ve seyahat planlaması yaparken rezervasyon planlaması da yapılması gerektiğini söyledi.

REZERVASYONLARDA HAFTALAR ÖNCEDEN ARTIŞ VAR

Şenses, kendi markaları açısından geçen bayramlarla bu bayramı kıyasladıklarında rezervasyonlarda 1-2 hafta önceden artış gözlemlediklerini dile getirdi. Rezervasyon yaptıran elektrikli araç kullanıcılarının, ENYAKIT elektrikli araç şarj istasyonu olan lokasyonlarda 'en-ix' teknolojisine sahip bir sistemle QR ve RFID kullanmadan ikmal gerçekleştireceklerini söyledi.

Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte seyahatlerin, dolayısıyla araç trafiğinin arttığını belirten Şenses, "Araç trafiğinin artmasıyla bayram tatili süresince şarj istasyonlarında da yoğunluk yaşanabileceğini öngörüyoruz. Bu nedenle elektrikli araç kullanıcılarına seyahat planlaması yaparken rezervasyon planlaması da yapmalarını öneriyoruz." ifadesini kullandı.

ENYAKIT'ın Türkiye'nin ilk elektrikli taşıt tanıma sistemi en-ix teknolojisinin yanı sıra tüm istasyonlarında 180 kilovat gücündeki yüksek hızlı DC şarj ağını kullanan tek firma olduğuna işaret eden Şenses, "Bu nedenle yaşanacak yoğunluğu da öngörerek kesintisiz ve özgürce seyahat için müşteri memnuniyetini ön planda tutarak bulunduğumuz tüm lokasyonlarda kullanıcılarımızın taleplerini karşılamayı hedefliyoruz." dedi.

ELEKTRİKLİ ARAÇ KULLANICILARININ DİKKAT ETMESİ GEREKENLER

Tayfun Şenses, elektrikli otomobil sahiplerinin yola çıkmadan önce dikkat etmesi gereken hususlara ilişkin iki önemli faktörü sıraladı.

Gidilecek olan kilometre ve arabanın menzilini denk getirmek için aradaki şarj noktalarının bulunduğu yerlerde önce rezervasyon yapıp orada geçireceği vakti de dikkate alarak bir yol planlaması yapılması ön plana çıkıyor bilgisini veren Şenses, "Seyahat rotasını belirlerken şarj istasyonlarının konumları ve erişilebilirliği göz önünde bulundurulmalı." dedi.

Seyahat rotası oluşturulurken en önemli hususlardan birinin de zaman faktörü olduğuna dikkati çeken Şenses, elektrikli araç kullanıcılarının şarj istasyonuna rezervasyon yaptırdığında orada da belli bir vakit geçirmesi gerekeceğini söyledi ve yaptıkları araştırmaların, kullanıcıların şarj süresince geçen 20-30 dakikayı en verimli şekilde kullanmak istediğini ortaya koyduğunu belirtti.