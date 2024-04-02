Bazı modellere veda... iPadOS 18 alacak iPad listesi ortaya çıktı

02 Nisan 2024 13:04 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 13:04

iPadOS 18 özellikleri, ABD'li teknoloji devi Apple'ın Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı (WWDC) etkinliğinde resmen açıklanacak. Yeni işletim sisteminin hangi tabletlere indirilebileceği sorusu da iPad kullanıcıları tarafından araştırılmaya başlandı.

Teknoloji sitesi 9to5Mac'in haberine göre, Apple en son çıkardığı iPad modellerini desteklemeye devam edecek fakat geçmiş yıllarda piyasaya sürülen bazı modellerin artık rafa kaldırılacağı öngörülüyor. Yani hatırı sayılır miktarda iPad kullanıcısı yeni işletim sisteminden mahrum kalacak.

İPADOS 18 ALACAK İPAD MODELLERİ

Bunlar arasında iPad (6. Nesil), iPad Pro 12,9 inç (2. Nesil) ve iPad Pro 10,5 inç modelleri iPadOS 18 güncellemesini almayacak. Öte taraftan iPadOS 18 alacak cihazlar şu şekilde:

iPad: 2019 ve sonraki modeller

İPad mini 2019 ve sonraki modeller

iPad Air 2019 ve sonraki modeller

iPad Pro 2018 ve sonraki modeller

Eski iPad modellerinin iPadOS 18'i almaması, cihazları hâlâ kullanmakta olan bazı kullanıcıları hayal kırıklığına uğratabilir. Bununla birlikte Apple, işletim sisteminin en son özelliklerini deneyimlemek isteyen kullanıcılarına daha yeni modellere geçiş yapmalarını öneriyor.

Bu iddia biraz ilginç bir iddia çünkü hem 10,5 inçlik iPad Pro hem de 12,9 inçlik iPad Pro 2. nesilde A10X Fusion işlemci bulunurken 7. nesil iPad'de A10 Fusion işlemci yer alıyor. İşlemcilere baktığımızda ilk iki modelin güncelleme almadığı ortamda 7. nesil iPad'in güncelleme alması şaşırtıcı duruyor.