Beklenen oyunlar nihayet geliyor: PlayStation 5'in 2024 listesi açıklandı

05 Ocak 2024 17:12 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 17:22

Sony, PlayStation 5 oyun konsoluna 2024 yılı içerisinde ekleyeceği oyunları şimdiden açıkladı. Paylaşılan listede, oyuncuların uzun zamandır beklediği Metal Gear Solid 3 ve Silent Hill 2 remake versiyonları özellikle dikkat çeken isimler arasında bulunuyor.

2024'TE PLAYSTATİON 5'E GELECEK OYUNLAR

Paylaşılan listeye göre, 2024 yılında PlayStation 5'e eklenecek en az 18 oyun bulunuyor. Kesin olarak eklenecek oyunlara baktığımızda, Final Fantasy VII Rebirth, Silent Hill 2, The Last of Us Part II Remastered gibi büyük yapımlar ile karşılaşıyoruz. Listede yer alan tüm oyunlar ise şu şekilde: