05 Ocak 2024 17:12 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 17:22
Beklenen oyunlar nihayet geliyor: PlayStation 5'in 2024 listesi açıklandı
Editör: Ömer Faruk Doğan / Kaynak: Sony
2023 yılında Marvel's Spider-Man 2 gibi sevilen oyunlarla kullanıcıları karşısına çıkan Sony, merakla beklenen 2024 listesini paylaştı. İşte PlayStation 5'e bu yıl eklenecek oyunların listesi.
Sony, PlayStation 5 oyun konsoluna 2024 yılı içerisinde ekleyeceği oyunları şimdiden açıkladı. Paylaşılan listede, oyuncuların uzun zamandır beklediği Metal Gear Solid 3 ve Silent Hill 2 remake versiyonları özellikle dikkat çeken isimler arasında bulunuyor.
2024'TE PLAYSTATİON 5'E GELECEK OYUNLAR
Paylaşılan listeye göre, 2024 yılında PlayStation 5'e eklenecek en az 18 oyun bulunuyor. Kesin olarak eklenecek oyunlara baktığımızda, Final Fantasy VII Rebirth, Silent Hill 2, The Last of Us Part II Remastered gibi büyük yapımlar ile karşılaşıyoruz. Listede yer alan tüm oyunlar ise şu şekilde:
- Final Fantasy VII Rebirth
- Helldivers 2
- Tekken 8
- Stellar Blade
- Rise of the Ronin
- Suicide Squad: Kill the Justice League
- Like a Dragon: Infinite Wealth
- Prince of Persia: The Lost Crown
- Concord
- Pacific Drive
- Metal Gear Solid 3 Remake
- Silent Hill 2 Remake
- Dragon's Dogma 2
- Forever Skies
- The Plucky Squire
- Foamstars
- The Casting of Frank Stone
- Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
- The Last of Us Part II Remastered