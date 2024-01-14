Bethesda'dan Starfield oyuncularına müjdeli haber

14 Ocak 2024 14:17 - Güncelleme : 14 Ocak 2024 14:17

Bethesda, geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü uzay RPG oyunu Starfield için büyük bir güncelleme duyurdu. Oyunun lansmanından bu yana düzenli olarak güncellemeler sunan stüdyo, 2024'ün ilk büyük güncellemesinin kapıda olduğunu müjdeledi.

STARFİELD İÇİN BÜYÜK GÜNCELLEME

Bethesda'nın X hesabından duyurduğu bilgilere göre, bu güncelleme Xbox konsolu ve PC oyuncularına "100'den fazla düzeltme ve iyileştirme" sunacak. Güncelleme öncesinde, değişikliklerin kararlılığını test etmek amacıyla bir Steam beta sürümü başlatılacak olup, bu adım, geçen kasım ayındaki DLSS güncellemesinin test aşamalarını yineleyecek.

Güncelleme görevlerle ilgili düzeltmeleri beraberinde getiriyor. Aynı zamanda aydınlatma ve gölge iyileştirmelerini de içeriyor. İlgili görseller, güncelleme kapsamındaki geliştirmeleri sergilemek için paylaşıldı. Geniş ekran desteği, iyileştirilmiş dokular, aydınlatma ve gölgelerin yanı sıra güneş diski geometrisi, gezegen halkası gölgeleri gibi bir dizi grafik iyileştirmesi de bulunuyor.

Steam kullanıcıları için 17 Ocak'ta başlayacak olan Starfield beta güncellemesi, değişiklik günlüğü ile birlikte sunulacak. İki hafta sonra ise güncelleme tüm oyunculara, Xbox, PC ve Game Pass üzerinden sunulacak.

2024 boyunca modlama desteği, FSR 3 ve XeSS gibi özelliklerle daha fazla güncelleme bekleniyor. Ayrıca, Bethesda'nın oyunun ilk hikaye genişlemesi olan "Shattered Space" üzerinde çalıştığı ve bu DLC hakkında daha fazla bilgiyi gelecek hafta düzenlenecek Xbox Developer_Direct gösterisinde paylaşabileceği belirtiliyor.