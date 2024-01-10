Beyazdan sıkılanlar için yeni PS5 renkleri tanıtıldı

10 Ocak 2024 11:33 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 11:33

Sony, PlayStation 5 Slim modeli için yeni renk seçeneklerini CES 2024 fuarında duyurdu. Yalnızca birkaç ay önce piyasaya sürülen konsol için geliştirilen bu yan kapaklar, mavi, gümüş ve kırmızı olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunacak.

YENİ PS5 RENKLERİ GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Bu yan kapaklar, yakında 54.99 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak. Standart PS5 Slim'in aksine, bu kapaklar üst ve alt kısımlar arasında parlak/mat bölünmeye sahip değil, tamamen mat bir tasarıma sahipler.

Renk seçenekleri arasında yer alan kırmızı, önceki modellerdeki kozmik kırmızı aksesuarlardan daha belirgin bir ton sunuyor. Gümüş ise orijinal PlayStation nostaljisini çağrıştırarak dikkat çekiyor. Siyah renk seçeneğinin de çalışmalar arasında olduğu belirtiliyor. Ayrıca, renklerin opsiyonel dikey stand ile birleştiğinde dikkat çekici bir yansıma oluşturduğu bildiriliyor.

PS5 Slim modeli, disk sürücülü veya yalnızca dijital versiyon olarak edinilebiliyor. Ancak konsoldaki disk sürücüsünün çıkarılabilir tasarımı, kullanıcılara bunu daha sonradan ekleyebilecekleri bir seçenek sunuyor.

50 MİLYON SATIŞA ULAŞTI

Sony, geçen ay yaptığı açıklamada PS5 satışlarının 50 milyon birimi aştığını belirtti. Şirket, bu mali yıl içerisinde 25 milyon PS5 sevkiyatı hedefliyor. Dolayısıyla 16.8 milyon daha konsol satılması gerekiyor.

Reuters'a göre, Sony Başkanı Hiroki Totoki, şirketin bu hedefi "çok kolay bir şekilde tutturabileceğine" inanıyor. Ayrıca 2022 yılında toplam satış 19.1 milyon olarak kayıtlara geçmişti.